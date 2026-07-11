Le football sud-africain pleure la mort de Jayden Adams, 25 ans. Le milieu de terrain venait de participer à la Coupe du monde 2026 avec les Bafana Bafana.

Blick Sport

Le football sud-africain est en deuil. L'international Jayden Adams est décédé à l'âge de 25 ans, a annoncé la presse nationale ce samedi. Il aurait été retrouvé mort dans un hôtel du Cap.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le milieu de terrain venait de participer à la Coupe du monde 2026 avec l'Afrique du Sud. Il avait pris part aux trois matches de poules des Bafana Bafana.

Gayton McKenzie, ministre des Sports sud-africain a rendu hommage au défunt sur X. «Repose en paix mon garçon», a-t-il écrit au-dessus d'une vidéo où il prend Jayden Adams dans ses bras.