Des parents célèbres, trois mariages et des larmes devant la caméra. Taylor Ward est une véritable star des réseaux sociaux, elle qui partage la vie de de Riyad Mahrez et adore partager lex extraits de son quotidien de reine de la jet-set.

Laszlo Schneider

Celles et ceux qui pensent que Taylor Ward (28 ans) doit sa notoriété uniquement à son mari, le footballeur algérien Riyad Mahrez (35 ans), se trompent. La Britannique est née dans un univers où le glamour faisait déjà partie du quotidien. Fille de l'ancien footballeur de Premier League Ashley Ward et de la star de téléréalité Dawn Ward, révélée par l'émission «The Real Housewives of Cheshire», Taylor a grandi dans une luxueuse demeure de plusieurs millions de livres en Angleterre. Les caméras, les tapis rouges et le monde très exposé du football lui étaient donc familiers bien avant sa rencontre avec l'attaquant algérien. Pendant cette Coupe du monde, elle encourage d'ailleurs son mari depuis les tribunes.

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Taylor Ward s'est fait connaître dans le monde entier grâce au documentaire d'Amazon Prime «Married to the Game» («Mariée au jeu»), qui dévoile les coulisses, pas toujours idylliques, de la vie aux côtés d'un footballeur professionnel. Une scène tournée en 2023 est devenue virale et a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux. On y voit Riyad Mahrez annoncer à son épouse, au téléphone et sans détour, qu'ils quitteront Manchester du jour au lendemain pour s'installer en Arabie saoudite.

En larmes, la Britannique lui confie alors qu'elle redoute la solitude dans ce pays qu'elle ne connaît pas. Le joueur lui répond froidement: «Ça fait partie du jeu.» Une phrase qui, selon Taylor Ward, la hante encore aujourd'hui. Depuis, la star de téléréalité s'est parfaitement acclimatée à sa nouvelle vie à Djeddah, où évolue son mari sous les couleurs d'Al-Ahli, et partage régulièrement son quotidien luxueux au Moyen-Orient.

Trois mariages et une marque de bijoux

Sur le plan sentimental aussi, le couple sort de l'ordinaire. Pour respecter à la fois les exigences religieuses et les formalités légales, Taylor Ward et Riyad Mahrez se sont mariés... à trois reprises. Une première fois en janvier 2022 lors d'une cérémonie islamique traditionnelle, puis civilement à Londres en septembre 2023, avant de célébrer, en juillet 2024, un somptueux mariage de trois jours au bord du lac de Côme.

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Aujourd'hui, le couple mène une vie de famille bien remplie. En plus des deux filles que Riyad Mahrez a eues lors d'une précédente union, ils élèvent leurs deux enfants, Mila et Khayri, né en novembre 2025. Et Taylor Ward n'a rien à envier à son célèbre mari sur le plan financier. Suivie par près de trois millions de personnes sur Instagram, elle est mannequin, influenceuse et codirige avec sa sœur la marque de bijoux Astalia.