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Le train de vie fastueux de l'épouse du footballeur le plus célèbre d'Algérie
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Une femme de la jet-set:Le train de vie fastueux de l'épouse du footballeur le plus célèbre d'Algérie

Taylor Ward aime partager son quotidien
La vie de rêve de l'épouse du footballeur le plus célèbre d'Algérie

Des parents célèbres, trois mariages et des larmes devant la caméra. Taylor Ward est une véritable star des réseaux sociaux, elle qui partage la vie de de Riyad Mahrez et adore partager lex extraits de son quotidien de reine de la jet-set.
Publié: 22:45 heures
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Taylor Ward est l'épouse du capitaine de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez. Ensemble, ils ont une fille, Mila (et un autre fils).
Photo: Instagram/taylorwardx
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Laszlo Schneider

Celles et ceux qui pensent que Taylor Ward (28 ans) doit sa notoriété uniquement à son mari, le footballeur algérien Riyad Mahrez (35 ans), se trompent. La Britannique est née dans un univers où le glamour faisait déjà partie du quotidien. Fille de l'ancien footballeur de Premier League Ashley Ward et de la star de téléréalité Dawn Ward, révélée par l'émission «The Real Housewives of Cheshire», Taylor a grandi dans une luxueuse demeure de plusieurs millions de livres en Angleterre. Les caméras, les tapis rouges et le monde très exposé du football lui étaient donc familiers bien avant sa rencontre avec l'attaquant algérien. Pendant cette Coupe du monde, elle encourage d'ailleurs son mari depuis les tribunes.

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Taylor Ward s'est fait connaître dans le monde entier grâce au documentaire d'Amazon Prime «Married to the Game» («Mariée au jeu»), qui dévoile les coulisses, pas toujours idylliques, de la vie aux côtés d'un footballeur professionnel. Une scène tournée en 2023 est devenue virale et a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux. On y voit Riyad Mahrez annoncer à son épouse, au téléphone et sans détour, qu'ils quitteront Manchester du jour au lendemain pour s'installer en Arabie saoudite.

En larmes, la Britannique lui confie alors qu'elle redoute la solitude dans ce pays qu'elle ne connaît pas. Le joueur lui répond froidement: «Ça fait partie du jeu.» Une phrase qui, selon Taylor Ward, la hante encore aujourd'hui. Depuis, la star de téléréalité s'est parfaitement acclimatée à sa nouvelle vie à Djeddah, où évolue son mari sous les couleurs d'Al-Ahli, et partage régulièrement son quotidien luxueux au Moyen-Orient.

Trois mariages et une marque de bijoux

Sur le plan sentimental aussi, le couple sort de l'ordinaire. Pour respecter à la fois les exigences religieuses et les formalités légales, Taylor Ward et Riyad Mahrez se sont mariés... à trois reprises. Une première fois en janvier 2022 lors d'une cérémonie islamique traditionnelle, puis civilement à Londres en septembre 2023, avant de célébrer, en juillet 2024, un somptueux mariage de trois jours au bord du lac de Côme.

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Aujourd'hui, le couple mène une vie de famille bien remplie. En plus des deux filles que Riyad Mahrez a eues lors d'une précédente union, ils élèvent leurs deux enfants, Mila et Khayri, né en novembre 2025. Et Taylor Ward n'a rien à envier à son célèbre mari sur le plan financier. Suivie par près de trois millions de personnes sur Instagram, elle est mannequin, influenceuse et codirige avec sa sœur la marque de bijoux Astalia.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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