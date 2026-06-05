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Surprises en Europe!
La France s'incline face à la Côte d'Ivoire, l'Irak crée l'exploit en Espagne

Surprises en Europe, juste avant de s'envoler pour les Etats-Unis! La France a été battue par la Côte d'Ivoire, tandis que l'Irak est allé obtenir un match nul valeureux en Espagne. Les favoris sont-ils à la peine?
Publié: 05:54 heures
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Amad Diallo et les Eléphants ont trompé la défense de l'équipe de France, ici Maxence Lacroix.
Photo: AP Photo/Jeremias Gonzalez
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ATS Agence télégraphique suisse

Citée parmi les favoris du Mondial 2026, la France s'est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire en match amical jeudi. De son côté, l'Espagne a été tenue en échec par l'Irak 1-1.

A Nantes, les hommes de Didier Deschamps ont ouvert la marque à la 45e grâce à Rayan Cherki. Mais les Eléphants ont renversé la situation en deuxième période, d'abord par Guela Doué à la 53e, avant que l'attaquant de Manchester United Amad Diallo ne prenne de vitesse une nouvelle fois la défense française.

C'est la première victoire de la Côte d'Ivoire face à la France, qui s'incline pour son avant-dernier match de préparation en Europe avant de s'envoler vers les Etats-Unis le 10 juin. Les Bleus feront leur entrée en lice face au Sénégal à New York six jours plus tard.

L'Irak obtient un bon résultat en Espagne

A La Corogne, la Roja a également enregistré une contre-performance, à onze jours d'entamer son tournoi face au Cap-Vert à Atlanta. Ferran Torres avait pourtant mis les Espagnols en orbite dès la 16e, mais Merchas Doski a répliqué onze minutes plus tard. Malgré onze changements effectués, la sélection de Luis de la Fuente n'est pas parvenue à arracher le succès face à la 57e nation mondiale au classement FIFA.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
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3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
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1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
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Brésil
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Maroc
Maroc
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3
Haïti
Haïti
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0
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4
Écosse
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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Etats-Unis
Etats-Unis
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2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
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0
4
Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
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DB.
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1
Allemagne
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0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
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0
0
2
Japon
Japon
0
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3
Suède
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0
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Tunisie
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Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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Belgique
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2
Egypte
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3
Iran
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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Espagne
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0
2
Cap Vert
Cap Vert
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Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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0
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Uruguay
Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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France
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Sénégal
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0
3
Irak
Irak
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4
Norvège
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
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0
2
Algérie
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0
0
0
3
Autriche
Autriche
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Jordanie
Jordanie
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Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
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Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
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Colombie
Colombie
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Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
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2
Croatie
Croatie
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3
Ghana
Ghana
0
0
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4
Panama
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