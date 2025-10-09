Avant même que la sélection nationale ne soit qualifiée, un Suisse est déjà qualifié pour le Mondial 2026. Avec l'Algérie, le Tessinois Vladimir Petkovic est allé au bout de son rêve en battant la Somalie ce jeudi.

Vladimir Petkovic a du succès en Algérie Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 après avoir battu la Somalie (3-0) à Oran, la grande métropole de l'ouest algérien. L'Algérie, qui ne peut plus être rejointe en tête du groupe G, l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.

Ce succès est également celui de Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la sélection algérienne depuis 2024. Après avoir mené la Suisse à un Mondial durant son mandat entre 2014 et 2021, le Tessinois disputera donc une seconde Coupe du monde avec l'Algérie, l'an prochain. La compétition se déroulera au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Vladimir Petkovic avait repris en main l'équipe de Suisse en 2014 après la Coupe du monde au Brésil. Sous sa direction, la Suisse a donc pris part au Mondial 2018 en Russie. Les Helvètes avaient atteint les quarts de finale et avaient été éliminés en quarts de finale par l'Espagne. Vladimir Petkovic avait quitté son poste sur le banc helvétique en 2021 pour rejoindre les Girondins de Bordeaux durant un bref passage d'une saison seulement.

Tout ne s'est pas passé sans accroc pour Vladimir Petkovic en Algérie. Pas plus tard que le 9 septembre dernier, il avait été traité de «nul» en une d'un grand quotidien local au moment où la sélection était sous pression. Ce titre avait été publié au lendemain d'un match nul 0-0 contre la Guinée. Le journal avait même parlé de «faillite tactique» et de «faiblesse technique» pour parler des Fennecs. Cela ne l'a visiblement pas déstabilisé puisqu'il a réussi à mener à bien sa mission de qualifier la sélection algérienne pour le Mondial qui se disputera l'année prochaine.