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Suisse-Allemagne à 20h45
La Nati défie la Mannschaft avec son équipe-type

Comme il l'avait laissé entendre en conférence de presse, Murat Yakin a choisi d'aligner son équipe-type pour défier l'Allemagne. Coup d'envoi à 20h45 à Bâle.
Publié: 19:42 heures
Dan Ndoye est titulaire en attaque pour ce match face à l'Allemagne. Coup d'envoi à 20h45 à Bâle.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Pas de surprise dans la composition de l'équipe de Suisse! Comme il l'avait laissé entendre en conférence de presse, Murat Yakin a choisi d'aligner son équipe-type, disposée en 4-3-2-1. Plusieurs changements sont à prévoir en cours de match, puisque les deux sélectionneurs pourront en faire jusqu'à onze! 

Suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Ndoye; Embolo.

Allemagne: Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Wirtz, Gnabry, Havertz.

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Suisse (H)
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