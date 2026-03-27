La Nati défie la Mannschaft avec son équipe-type

Comme il l'avait laissé entendre en conférence de presse, Murat Yakin a choisi d'aligner son équipe-type pour défier l'Allemagne. Coup d'envoi à 20h45 à Bâle.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pas de surprise dans la composition de l'équipe de Suisse! Comme il l'avait laissé entendre en conférence de presse, Murat Yakin a choisi d'aligner son équipe-type, disposée en 4-3-2-1. Plusieurs changements sont à prévoir en cours de match, puisque les deux sélectionneurs pourront en faire jusqu'à onze!

Suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Ndoye; Embolo.

Allemagne: Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Wirtz, Gnabry, Havertz.