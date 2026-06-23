La Nati est pratiquement déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et jouera mercredi face au Canada pour la première place du groupe. Est-ce vraiment un avantage de terminer en tête? Oui. Mais pas forcément pour des raisons sportives.

Tim Guillemin & Christian Finkbeiner

La Nati doit s'imposer face au Canada, pays hôte, pour terminer en tête du groupe B, ce mercredi à Vancouver (21h, heure suisse). Si le match se solde par un match nul, la Nati terminera deuxième; il en ira de même en cas de défaite, à moins que le Qatar ne rattrape son retard de neuf buts sur la Nati en s'imposant largement face à la Bosnie-Herzégovine, ce qui n'arrivera bien sûr pas. Alors, première ou deuxième, l'équipe de Suisse? Quelle est la meilleure option? Outre les critères sportifs, d'autres facteurs entrent également en ligne de compte.

La logistique

Cette Coupe du monde constitue un véritable casse-tête logistique pour l’ASF. Il y a trois semaines, la délégation suisse s’est envolée pour la Californie avec 7,5 tonnes de matériel avant d’établir son camp de base à San Diego. Sur place, rien n’a été laissé au hasard: une salle de fitness a été aménagée à proximité du terrain d’entraînement, deux caméras mobiles et deux drones servent à l’analyse des séances, tandis que l’hôtel abrite bureaux, salles de théorie, espaces de soins et de massage, ainsi que des zones de détente pour les joueurs.

Même en cuisine, la Suisse joue à domicile puisque c’est le chef de la Nati qui est aux commandes. Dimanche déjà, une équipe de trois personnes a pris la direction de Vancouver afin de préparer l’arrivée de la sélection pour le match de mercredi.

La suite dépendra toutefois du classement final dans le groupe. La FIFA impose en effet aux équipes de quitter leur camp de base à l’issue de la phase de poules, sous peine de frais supplémentaires importants. À partir des matches à élimination directe, les sélections doivent ainsi se déplacer d’un site à l’autre.

Une première place offrirait un peu de répit à l’ASF: le prochain match n’aurait lieu que le 2 juillet, ce qui permettrait de rester quatre jours supplémentaires à San Diego. Une deuxième place, en revanche, obligerait la délégation à faire ses valises dans l’urgence, puisque la phase à élimination directe débuterait déjà le 28 juin.

Avantage première place.





La récupération et le rythme

Pour les téléspectateurs, le choix semble vite fait. Le huitième de finale réservé au deuxième du groupe se disputera à Los Angeles à midi, heure locale (21h en Suisse). Un horaire auquel les joueurs de la Nati se sont habitués et qu’ils apprécient désormais, après avoir eu besoin d'un temps d'adaptation: il leur permet de récupérer tranquillement sans bouleverser leur rythme de sommeil.

En terminant premiers du groupe, les Suisses éviteraient les coups d'envoi à 12h. Leur huitième de finale à Vancouver ne débuterait qu’à 20h, heure locale (5h du matin en Suisse). Surtout, ils bénéficieraient alors de sept jours de repos avant leur entrée dans la phase à élimination directe, contre seulement trois en cas de deuxième place.

Un détail qui n’en est pas un. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Suisse avait notamment souffert d’un temps de récupération trop court avant son huitième de finale. Physiquement émoussée, elle avait alors été balayée 6-1 par le Portugal.

Léger avantage pour la première place

Les chances sportives

Pour réaliser «la meilleure Coupe du monde de son histoire», selon la formule officielle désormais bien connue, la Nati doit jouer au moins deux matches à élimination directe. Il est difficile de déterminer quel parcours serait le plus facile. En tant que vainqueur de groupe, elle affrontera d’abord une équipe classée troisième de son groupe, qui pourrait être la Suède, la Belgique ou l’Algérie. Ensuite, en huitièmes de finale, elle pourrait à nouveau se retrouver face au Portugal si Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers terminent premiers de leur groupe (ce qui n'est pas fait). En tant que deuxième de groupe, il y a de fortes chances que la Nati affronte la Corée du Sud – un adversaire coriace. Elle pourrait ensuite se retrouver face aux Pays-Bas ou même suivant les scénarios face... au Brésil!

Egalité entre première et deuxième place.

Analyse du match

Si la Suisse ne bat pas le Canada, le travail de l’équipe de l’analyste en chef Kevin Ehmes s’en trouverait grandement simplifié. Certes, en terminant deuxième de son groupe, la Nati disposerait de moins de temps pour préparer son huitième de finale. Mais elle connaîtrait déjà son adversaire potentiel: le deuxième du groupe B. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que Kevin Ehmes et son équipe ont déjà commencé à analyser la Corée du Sud.

Le scénario se complique en revanche si la Suisse termine en tête de son groupe. Elle pourrait alors hériter de plus d’une douzaine d’adversaires différents et devrait patienter plusieurs jours avant de connaître l’identité de son futur opposant pour le premier match à élimination directe.

Avantage deuxième place.

Les kilomètres

À condition que la Nati enchaîne les victoires, les destinations jusqu'à la finale seraient Vancouver (deux fois), Kansas City, Atlanta et New York (finale) ou Miami (match pour la 3e place). En tant que deuxième de groupe, il faudrait parcourir nettement plus de kilomètres si la Nati allait très loin dans la compétition. Après Los Angeles, les villes d’accueil avant la finale seraient Houston, Boston et Dallas.

Avantage première place.