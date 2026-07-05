Ils ont sept buts chacun, mais ce n'est pas Lionel Messi qui mène la course au Soulier d'or, mais Kylian Mbappé. Retour sur un classement des buteurs qui a déjà réécrit l'histoire de la Coupe du monde.

Blick Sport

Deux hommes, sept buts chacun, et pourtant un seul est en tête. Après les huitièmes de finale, la course au Soulier d'or de ce Mondial 2026 se résume à un mano a mano vu et revu: Lionel Messi contre Kylian Mbappé. Sauf que le classement cache un piège.

Sur le papier, les deux capitaines sont à égalité parfaite: sept réalisations. C'est la petite ligne d'à côté qui tranche. En cas d'égalité de buts, le Soulier d'or se joue aux passes décisives - et là, Kylian Mbappé en compte deux, de quoi passer devant. Le Français a d'ailleurs répondu du tac au tac: à peine Messi repassé en tête grâce à son but contre le Cap-Vert (3-2 a.p.), Mbappé a repris la première place sur un penalty face au Paraguay.

Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Les deux hommes sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 20 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 19 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu.

Le Soulier d'or 2026

Kylian Mbappé - 7 buts (2 passes)

Lionel Messi - 7 buts

Harry Kane - 5 buts

Erling Haaland - 5 buts

Ousmane Dembélé, Vinicius Jr - 4 buts

Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde

Lionel Messi - 20 buts

Kylian Mbappé - 19 buts

Miroslav Klose - 16 buts

Cristiano Ronaldo - 15 buts

Just Fontaine - 13 buts

Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Harry Kane et Erling Haaland ne sont qu'à deux longueurs et toujours en lice. Surtout, Messi n'a pas encore disputé son huitième de finale: l'Argentine défie l'Égypte de Mohamed Salah mardi (18h), de quoi reprendre les commandes en solitaire. La course promet.