Deux hommes, sept buts chacun, et pourtant un seul est en tête. Après les huitièmes de finale, la course au Soulier d'or de ce Mondial 2026 se résume à un mano a mano vu et revu: Lionel Messi contre Kylian Mbappé. Sauf que le classement cache un piège.
Sur le papier, les deux capitaines sont à égalité parfaite: sept réalisations. C'est la petite ligne d'à côté qui tranche. En cas d'égalité de buts, le Soulier d'or se joue aux passes décisives - et là, Kylian Mbappé en compte deux, de quoi passer devant. Le Français a d'ailleurs répondu du tac au tac: à peine Messi repassé en tête grâce à son but contre le Cap-Vert (3-2 a.p.), Mbappé a repris la première place sur un penalty face au Paraguay.
Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Les deux hommes sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 20 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 19 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu.
Le Soulier d'or 2026
Kylian Mbappé - 7 buts (2 passes)
Lionel Messi - 7 buts
Harry Kane - 5 buts
Erling Haaland - 5 buts
Ousmane Dembélé, Vinicius Jr - 4 buts
Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde
Lionel Messi - 20 buts
Kylian Mbappé - 19 buts
Miroslav Klose - 16 buts
Cristiano Ronaldo - 15 buts
Just Fontaine - 13 buts
Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Harry Kane et Erling Haaland ne sont qu'à deux longueurs et toujours en lice. Surtout, Messi n'a pas encore disputé son huitième de finale: l'Argentine défie l'Égypte de Mohamed Salah mardi (18h), de quoi reprendre les commandes en solitaire. La course promet.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0