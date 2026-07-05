Neymar, mécontent d'être remplaçant au Mondial, reste un coéquipier exemplaire selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Le Brésil affronte la Norvège dimanche à East Rutherford, pour une place en quarts de finale.

Neymar n'est «pas content» d'être remplaçant au Mondial mais l'attaquant vedette du Brésil gère bien la situation en se montrant «très respectueux», a affirmé le sélectionneur de la Seleçao Carlo Ancelotti, dans un entretien publié vendredi.

Le meilleur buteur de l'histoire des quintuples champions du monde (79 buts), blessé en mai, n'était pas titulaire lors des quatre matches disputés par son équipe, qui affronte la Norvège dimanche en huitièmes de finale.

Neymar capable de jouer 90 minutes?

«Il n'est pas content, mais il se comporte très bien. Il s'entraîne très bien. Neymar est très respectueux, aimable et apprécié par ses coéquipiers», a expliqué l'Italien au journal Folha de Sao Paulo depuis l'hôtel du Brésil à Basking Ridge, dans le New Jersey. «C'est une figure importante dans l'équipe parce qu'il a des qualités et que c'est quelqu'un de très humble. Je suis très content de lui. Et, évidemment, il veut jouer», a-t-il ajouté.

Neymar, 34 ans, est arrivé au tournoi diminué par une blessure au mollet droit. Il a fait ses débuts lors du dernier match de la phase de groupes (victoire 3-0 contre l'Ecosse), en jouant le dernier quart d'heure. Ancelotti a toutefois assuré que le numéro 10 était en mesure de «jouer 90 minutes». Ce message veut dissiper les doutes concernant la condition physique de Neymar pour ce qui est, de son propre aveu, sa quatrième et dernière Coupe du monde.

«L'important, c'est qu'il puisse jouer. Personne ne sait combien de temps il jouera. Il a l'expérience pour gérer les minutes de jeu et le rythme. Quand je verrai que l'équipe a besoin de lui, je le ferai rentrer», a-t-il affirmé.

Une Norvège physique

Carlo Ancelotti a souligné que la Norvège de l'attaquant Erling Haaland «est très forte sur les coups de pied arrêtés» avec «des joueurs très bien préparés physiquement».

«C'est une équipe très bien organisée sur le plan défensif, son entraîneur travaille très bien cet aspect», a assuré Ancelotti. «Nous pouvons encaisser un but, mais nous sommes prêts à réagir.»

Le match aura lieu dimanche à East Rutherford (New Jersey) à 16h locales (20h GMT). Le Brésil n'a jamais battu la Norvège (deux défaites et deux nuls). Il n'a pas non plus vaincu une équipe européenne en match à élimination directe de Coupe du monde depuis 2002, lorsqu'il a conquis sa cinquième étoile.



