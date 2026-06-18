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Retournement de situation
L'Ivoirien Elye Wahi finalement autorisé à entrer au Canada

L'attaquant ivoirien Elye Wahi, un temps privé de visa pour le déplacement de son équipe au Canada, a finalement été autorisé à entrer sur le territoire canadien. Il pourra participer au 2e match des Éléphants au Mondial, samedi face à l'Allemagne.
Publié: il y a 8 minutes
Elye Wahi pourra être du voyage avec la Côte d'Ivoire.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Canada avait retardé cette autorisation, en demandant des informations complémentaires sur la situation du joueur, soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France autour d'un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1, a indiqué la même source.

Plus tôt dans la journée, la Fédération ivoirienne de football (FIF) avait annoncé que Wahi «ne pourra effectuer le déplacement de la délégation au Canada», car «les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade».

Avec la confirmation aux autorités canadiennes de l'absence de poursuites à ce stade, le joueur de 23 ans pourra finalement faire le déplacement avec ses coéquipiers.

Mercredi, la Ligue française de football professionnel (LFP) avait annoncé avoir déposé une plainte contre X «pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée» après avoir été alertée de paris sportifs suspects concernant «un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi».

Le parquet de Marseille avait de son côté indiqué «qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment», confirmant une information de «The Athletic».

«A l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent», précisait le parquet.

Communiqué de son avocate

Dans un communiqué transmis jeudi après-midi, son avocate Marie Dosé a confirmé son audition «d'une durée de quelques heures» fin mai, soulignant que son client avait ensuite «été laissé libre», «sans aucune convocation ni obligations».

«Elye Wahi n'est donc pas poursuivi à ce stade, et n'est donc soumis à aucune contrainte judiciaire», a-t-elle ajouté.

Wahi, qui a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive - il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs - avait été titulaire lors de la victoire contre l'Equateur (1-0) lors de la première journée.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
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1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
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4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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Etats-Unis
Etats-Unis
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3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
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-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Suède
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4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
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1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
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4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
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1
Uruguay
Uruguay
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0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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0
1
3
Espagne
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4
Cap Vert
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0
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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Norvège
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France
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1
2
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3
Sénégal
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-2
0
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Irak
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1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
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1
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3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
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Jordanie
Jordanie
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-2
0
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Algérie
Algérie
1
-3
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Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
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4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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Angleterre
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2
3
2
Ghana
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1
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3
Panama
Panama
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-1
0
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Croatie
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1
-2
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