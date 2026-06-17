DE
FR

Retour aux États-Unis possible
L'Iranien Mehdi Torabi obtient un nouveau visa

L'attaquant Mehdi Torabi, dont le visa américain avait expiré après le premier match de l'équipe d'Iran à Los Angeles, en a reçu un nouveau, a annoncé mardi un responsable de la sélection. Il pourra donc participer au reste de la Coupe du monde.
Publié: il y a 34 minutes
1/2
L'attaquant iranien pourra continuer la Coupe du monde.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«Grâce aux démarches de la Fédération iranienne de football et à la coordination avec la FIFA, le joueur s'est vu délivrer aujourd'hui un nouveau visa à entrées multiples», a expliqué ce responsable dans un communiqué. Son précédent visa n'était valable que pour une seule entrée aux États-Unis, et avait expiré lundi soir, après la rencontre entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un match qui s'est conclu sur un nul (2-2), et où il n'est pas entré en jeu.

Avec ce nouveau visa, l'attaquant «pourra sans problème accompagner l'équipe nationale iranienne lors de ses prochains matchs et sera en mesure de voyager avec le groupe jusqu'à la fin du tournoi».

Ce nouvel imbroglio concernant Mehdi Torabi a terni un peu plus ce Mondial difficile pour la sélection iranienne, confrontée à une multitude d'obstacles extra-sportifs. À cause de la guerre lancée fin février par les États-Unis et Israël contre l'Iran, sa participation a été incertaine jusqu'au bout.

Camp de base au Mexique

Au lieu de séjourner en Arizona comme prévu, l'équipe s'est exilée à Tijuana, au Mexique, pour établir son camp de base. Les États-Unis ont refusé des visas à une quinzaine de membres de l'encadrement pour les matches de poule sur leur sol.

Lundi soir, au moment de rentrer à Tijuana, le capitaine Mehdi Taremi et un membre du staff ont également rencontré des difficultés à l'aéroport de Los Angeles, au moment de leur départ, selon l'agence officielle iranienne Irna.

Dans le groupe G, l'Iran doit jouer contre la Belgique dimanche à Los Angeles, puis affronter l'Egypte le 26 juin à Seattle.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2:0
1
2
3
2
Autriche
Autriche
0
0
0
3
Jordanie
Jordanie
0
0
0
4
Algérie
Algérie
0:2
1
-2
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026