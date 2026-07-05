Pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a introduit toute une série de nouvelles règles. Certaines fonctionnent parfaitement pour l'instant. D'autres, en revanche, obligent encore la fédération internationale à revoir sa copie. Et vous, qu'en pensez-vous?

Lucas Werder

La règle des cinq secondes

Pour en finir avec les manœuvres dilatoires, la FIFA a serré la vis. Désormais, un joueur ne dispose plus que de cinq secondes pour effectuer une remise en jeu. Passé ce délai, le ballon revient à l'adversaire. La même limite s'applique aux dégagements. Face au Portugal, le gardien congolais Lionel Mpasi-Nzau a mis tant de temps à dégager, juste avant la pause, que les Portugais ont hérité d'un corner. Objectif de la manœuvre: faire grimper le temps de jeu effectif - celui durant lequel le ballon est réellement en mouvement - à 60 % au minimum. Les premiers relevés montrent que la cible a été atteinte lors de la plupart des matches d'ouverture.

Notre verdict: On n'a pas encore un avis tranché.

Un hors-jeu mieux détecté

La FIFA a aussi affiné son dispositif de détection du hors-jeu. Jusqu'ici, seul la VAR avait accès à la ligne semi-automatisée; l'arbitre assistant, lui, reçoit maintenant un signal sonore dès qu'un joueur est hors-jeu de plus de dix centimètres. Le but: éviter les blessures sur des positions évidentes, lorsque l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Résultat, les juges de touche tardent nettement moins à lever leur drapeau, et le nombre de buts refusés après coup diminue. Reste que ses exigences techniques sont telles que seules les très grandes ligues pourraient l'adopter.

Notre verdict: C'est une bonne idée.

Une VAR aux pouvoirs élargis

La VAR hérite aussi de nouvelles prérogatives. Les préposés à la vidéo peuvent désormais corriger un carton rouge distribué à tort - mais seulement sur le deuxième avertissement. L'International Football Association Board (IFAB) a par ailleurs décidé que chaque corner serait contrôlé en temps réel. Pour l'instant, le système tourne sans accroc, sans allonger l'attente avant les corners. La Nati en a fait les frais dès son match d'ouverture face au Qatar: un corner accordé aux Suisses a été annulé, à raison, pour un hors-jeu en amont.

Notre verdict: Une avancée bienvenue.

Les pauses d'hydratation

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, justifie ces pauses de trois minutes au nom du «fair-play» et de «l'égalité des conditions pour toutes les équipes». Elles ont pourtant surtout une vertu: offrir des espaces publicitaires supplémentaires aux diffuseurs. Ces coupures pèsent aussi sur le jeu. Elles cassent le rythme d'une équipe et permettent aux entraîneurs d'ajuster leurs plans. La Nati l'a vécu dans les deux sens: en victime d'abord, ses adversaires ayant mieux cadenassé le jeu suisse après la première interruption; en bénéficiaire ensuite, grâce aux changements opérés après la seconde pause contre la Bosnie-Herzégovine. Les critiques ont donc raison d'y voir un match redécoupé en quatre quarts-temps.

Notre verdict: À supprimer, s'il vous plaît!

La main devant la bouche

Après le scandale raciste impliquant Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, l'IFAB a tranché en avril: se couvrir la bouche de la main ou du maillot vaut un carton rouge, mais uniquement dans une situation conflictuelle. À ce jour, seul le Paraguayen Miguel Almiron en a fait les frais, face à la Turquie. Aucune interdiction générale n'a été édictée: l'échange badin entre l'Anglais Jude Bellingham et le Ghanéen Jordan Ayew, lui, n'a valu aucune sanction à la star du Real. Reste une question: à partir de quand deux joueurs qui discutent basculent-ils dans la «situation conflictuelle»? Sur ce point, l'arbitre et le VAR gardent une marge d'appréciation considérable.

Notre verdict: On n'a pas encore un avis tranché.

La remise à zéro des cartons jaunes

Depuis 2006, la FIFA remet les compteurs à zéro après les quarts de finale. L'idée: éviter qu'un joueur ne rate une éventuelle finale sur une suspension au cumul de cartons jaunes - le sort qu'avait connu l'Allemand Michael Ballack en 2002. Avec le passage de 32 à 48 équipes et l'ajout des seizièmes de finale, une première vague d'effacements intervient désormais dès la fin de la phase de groupes. Sans ce garde-fou, deux avertissements en six matches auraient suffi à faire sauter un joueur.

Notre verdict: C'est très bien vu.

La pause après une blessure

Quand un joueur est soigné sur la pelouse ou que le jeu s'arrête sur blessure, l'intéressé doit désormais sortir et patienter une minute avant de revenir. De quoi réduire nettement les simulations. Pour éviter que l'adversaire ne provoque volontairement une supériorité numérique à coups de fautes, la règle ne vaut toutefois pas pour les soins consécutifs à une faute sanctionnée d'un carton: dans ce cas, le joueur touché peut rester sur le terrain. Premier effet de bord: on voit des joueurs renoncer à se faire examiner après un choc à la tête, pour ne pas laisser leur équipe à dix. Un réflexe potentiellement dangereux en cas de commotion. L'impact de la mesure sur la santé des joueurs méritera une attention particulière.

Notre verdict: Prudence, mais à surveiller de près.

Le délai pour sortir

Le joueur remplacé, lui, a dix secondes pour quitter la pelouse. S'il traîne, son remplaçant devra patienter jusqu'à la prochaine interruption pour entrer. Les sorties au ralenti destinées à grignoter du temps, c'est terminé. Les matches de ce Mondial l'ont déjà prouvé.

Notre verdict: C'est validé!