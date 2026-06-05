La défaite des Bleus face à la Côte d'Ivoire pour leur premier match de préparation n'a pas fait revoir à la baisse les ambitions de Rayan Cherki pour sa première Coupe du monde. «Le but, c'est d'être bon le 16 juin. C'est que du plus pendant les matches amicaux», a-t-il commencé par dire, au micro de TF1. Tout en reconnaissant que cette défaite 2-1 «est une petite sonnette d'alarme qui permet de rester bien concentrés».
Seul buteur (et quel but!) français du match face aux Éléphants, le génial Lyonnais a déclaré que la France «n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde.» Une déclaration cash, comme souvent avec le No 10 de Manchester City, que beaucoup réclament titulaire dans le onze de Didier Deschamps.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0