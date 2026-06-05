Malgré la défaite des Bleus en match de préparation face à la Côte d'Ivoire (1-2), Rayan Cherki reste confiant. Le génial lyonnais a déclaré que la France ira au Mondial «pour écraser tout le monde».

Blick Sport

La défaite des Bleus face à la Côte d'Ivoire pour leur premier match de préparation n'a pas fait revoir à la baisse les ambitions de Rayan Cherki pour sa première Coupe du monde. «Le but, c'est d'être bon le 16 juin. C'est que du plus pendant les matches amicaux», a-t-il commencé par dire, au micro de TF1. Tout en reconnaissant que cette défaite 2-1 «est une petite sonnette d'alarme qui permet de rester bien concentrés».

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Seul buteur (et quel but!) français du match face aux Éléphants, le génial Lyonnais a déclaré que la France «n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde.» Une déclaration cash, comme souvent avec le No 10 de Manchester City, que beaucoup réclament titulaire dans le onze de Didier Deschamps.