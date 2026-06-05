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Rayan Cherki ambitieux
La France ira au Mondial «pour écraser tout le monde»

Malgré la défaite des Bleus en match de préparation face à la Côte d'Ivoire (1-2), Rayan Cherki reste confiant. Le génial lyonnais a déclaré que la France ira au Mondial «pour écraser tout le monde».
Publié: 20:09 heures
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Rayan Cherki garde toute sa confiance en son équipe pour le Mondial.
Photo: AFP
Blick Sport

La défaite des Bleus face à la Côte d'Ivoire pour leur premier match de préparation n'a pas fait revoir à la baisse les ambitions de Rayan Cherki pour sa première Coupe du monde. «Le but, c'est d'être bon le 16 juin. C'est que du plus pendant les matches amicaux», a-t-il commencé par dire, au micro de TF1. Tout en reconnaissant que cette défaite 2-1 «est une petite sonnette d'alarme qui permet de rester bien concentrés».

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Seul buteur (et quel but!) français du match face aux Éléphants, le génial Lyonnais a déclaré que la France «n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde.» Une déclaration cash, comme souvent avec le No 10 de Manchester City, que beaucoup réclament titulaire dans le onze de Didier Deschamps.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
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0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
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0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
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1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
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1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
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0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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