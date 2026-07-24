Les supporters écossais ont changé la saison des Red Sox!

Les Red Sox de Boston vivaient une saison calamiteuse en MLB! Et puis, les supporters écossais sont arrivés en ville. Depuis, la franchise est invincible. Et ce n'est sans doute pas un hasard.

Andrea Cattani

Les Red Sox de Boston figurent parmi les franchises les plus populaires de Major League Baseball (MLB). Pourtant, une fois encore, leurs supporters ont bien cru vivre une saison cauchemardesque. Construite à coups de millions, l’équipe a complètement manqué son entame de championnat, avec un bilan de seulement deux victoires pour huit défaites après les dix premiers matches.

Puis, presque du jour au lendemain, tout a basculé. Il y a un peu plus d’un mois, Boston a été envahie par la «Tartan Army», les supporters de l'équipe d'Écosse, venus assister à la Coupe du monde. Même les Red Sox n'y ont pas échappé. Des vidéos ont fait le tour du monde, montrant des centaines d'Écossais reprendre en chœur, dans les tribunes du stade de baseball, l'hymne «Flower of Scotland» ou encore le tube de Baccara, Yes Sir, I Can Boogie.

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Depuis le départ des supporters écossais, une chose semble avoir changé chez les Red Sox. Depuis la mi-juin, les victoires s'enchaînent presque sans interruption. L'équipe a d'abord signé une série de cinq succès consécutifs avant de trébucher, puis elle a enchaîné… quinze victoires d'affilée, égalant ainsi le record de la franchise.

«Le simple fait d'avoir pu égaler ce record est assez incroyable», s'est réjoui Chad Tracy, l'entraîneur par intérim des Red Sox. Arrivé sur le banc à la fin du mois d'avril, il a vu sa cote grimper en flèche grâce à cette spectaculaire remontée et semble désormais avoir de solides arguments pour être confirmé dans ses fonctions.

Bien sûr, il ne s'agit probablement que d'une coïncidence si la métamorphose des Red Sox coïncide presque parfaitement avec le passage de la «Tartan Army» à Boston. Mais les supporters de la franchise ne s'en plaindront certainement pas. Après un début de saison catastrophique, leur équipe est de nouveau pleinement engagée dans la course aux play-offs.

Les Écossais, eux, auraient sans doute aimé connaître la même réussite. Vainqueurs d'Haïti (1-0) lors de leur entrée en lice, ils ont ensuite été battus par le Brésil et le Maroc, quittant la Coupe du monde dès la phase de groupes, comme d'habitude quand ils arrivent à se qualifier.



