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Quinze victoires de suite!
Les supporters écossais ont changé la saison des Red Sox!

Les Red Sox de Boston vivaient une saison calamiteuse en MLB! Et puis, les supporters écossais sont arrivés en ville. Depuis, la franchise est invincible. Et ce n'est sans doute pas un hasard.
Publié: 08:14 heures
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Les Red Sox de Boston ont récemment presque oublié ce qu'était la défaite.
Photo: AP Photo/Charles Krupa
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Andrea Cattani

Les Red Sox de Boston figurent parmi les franchises les plus populaires de Major League Baseball (MLB). Pourtant, une fois encore, leurs supporters ont bien cru vivre une saison cauchemardesque. Construite à coups de millions, l’équipe a complètement manqué son entame de championnat, avec un bilan de seulement deux victoires pour huit défaites après les dix premiers matches.

Puis, presque du jour au lendemain, tout a basculé. Il y a un peu plus d’un mois, Boston a été envahie par la «Tartan Army», les supporters de l'équipe d'Écosse, venus assister à la Coupe du monde. Même les Red Sox n'y ont pas échappé. Des vidéos ont fait le tour du monde, montrant des centaines d'Écossais reprendre en chœur, dans les tribunes du stade de baseball, l'hymne «Flower of Scotland» ou encore le tube de Baccara, Yes Sir, I Can Boogie.

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Depuis le départ des supporters écossais, une chose semble avoir changé chez les Red Sox. Depuis la mi-juin, les victoires s'enchaînent presque sans interruption. L'équipe a d'abord signé une série de cinq succès consécutifs avant de trébucher, puis elle a enchaîné… quinze victoires d'affilée, égalant ainsi le record de la franchise.

«Le simple fait d'avoir pu égaler ce record est assez incroyable», s'est réjoui Chad Tracy, l'entraîneur par intérim des Red Sox. Arrivé sur le banc à la fin du mois d'avril, il a vu sa cote grimper en flèche grâce à cette spectaculaire remontée et semble désormais avoir de solides arguments pour être confirmé dans ses fonctions.

Bien sûr, il ne s'agit probablement que d'une coïncidence si la métamorphose des Red Sox coïncide presque parfaitement avec le passage de la «Tartan Army» à Boston. Mais les supporters de la franchise ne s'en plaindront certainement pas. Après un début de saison catastrophique, leur équipe est de nouveau pleinement engagée dans la course aux play-offs.

Les Écossais, eux, auraient sans doute aimé connaître la même réussite. Vainqueurs d'Haïti (1-0) lors de leur entrée en lice, ils ont ensuite été battus par le Brésil et le Maroc, quittant la Coupe du monde dès la phase de groupes, comme d'habitude quand ils arrivent à se qualifier.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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