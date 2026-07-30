Nico Williams, très fraîchement sacré champion du monde, et Ainhi Garcia se seraient séparés dix jours après la finale, alors qu'ils posaient encore ensemble le jour du sacre espagnol. Des images volées du joueur espagnol en vacances alimentent toutes les rumeurs.

Blick Sport

Il y a une dizaine de jours, Nico Williams (24 ans) touchait le sommet de sa carrière. Avec l’Espagne, il remportait la Coupe du monde, un sacre célébré aux côtés de sa compagne, Ainhi Garcia. Rayonnante, celle-ci avait posé avec le champion du monde pour immortaliser ce moment historique. Le couple s’était formé à l’été 2024, peu après le titre européen décroché par l’ailier espagnol. Selon plusieurs médias, c’est la sœur cadette de Nico Williams qui les aurait présentés.

Mais le conte de fées aurait déjà pris fin. À peine dix jours après le triomphe mondial, le couple se serait séparé, selon plusieurs médias espagnols. Un détail alimente cette thèse: Ainhi Garcia a supprimé de son compte Instagram toutes les photos où elle apparaissait avec le joueur. Seule subsiste une publication contenant des selfies pris au stade de Los Angeles, où elle soutenait l’Espagne en portant le maillot de son compagnon.

Que s’est-il passé? Le journaliste Javi Hoyos affirme avoir échangé avec des proches de l’ancien couple. Selon ses informations, la séparation se serait déroulée en bons termes, les deux ayant simplement pris des chemins différents. Il écarte en revanche toute hypothèse d’infidélité.

Des images qui alimentent les rumeurs

Depuis, de nouvelles images sont venues enflammer les réseaux sociaux. Diffusées par la chaîne Telecinco, elles montrent Nico Williams profitant de ses vacances sur un yacht après la Coupe du monde. On l’y voit très complice avec une jeune femme, qui l’enlace à plusieurs reprises et se montre particulièrement proche de lui.

Ces images sont-elles à l’origine de la rupture? C’est l’hypothèse avancée par plusieurs médias espagnols. Peu après leur diffusion, Ainhi Garcia a effacé les dernières traces de leur relation sur Instagram et a également cessé de suivre le champion du monde.

Pour l’heure, ni Nico Williams ni Ainhi Garcia ne se sont exprimés publiquement. Les raisons de leur séparation demeurent donc inconnues et les spéculations ne reposent sur aucun élément confirmé.