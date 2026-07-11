Erling Haaland, Harry Kane et Lionel Messi sont tous trois en piste dans la nuit de samedi à dimanche. Les trois hommes sont des buteurs d'exception et voudront rallier le dernier carré.

AFP Agence France-Presse

Il devrait y avoir des buts lors de cet avant-dernier samedi du Mondial 2026: trois des quatre plus fines gâchettes du tournoi retrouvent les terrains. Au menu, le duel entre le Norvégien Erling Haaland et l'Anglais Harry Kane, avant un nouveau récital attendu du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, Lionel Messi, face à la Suisse.

Les vainqueurs s'affronteront le 15 juillet pour une place en finale, au lendemain d'une première demi-finale alléchante entre la France, vice-championne du monde 2022, et l'Espagne, championne d'Europe en titre.

Erling Haaland défie Harry Kane

L'un est aux commandes du drakkar norvégien qui, comme ses supporters à la célébration devenue virale, enthousiasme le public nord-américain. L'autre veut refaire de l'Angleterre le bateau-amiral d'un football né sur ses berges.

D'un côté, Erling Haaland qui a déjà marqué sept buts en quatre matches, dont trois doublés ! Face à lui Harry Kane (6 buts) qui a marqué à chaque rencontre sauf lors du nul (0-0) contre le Ghana. Ils ont rendez-vous dans la touffeur de Miami (23h).

«Je pense que c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui dans la surface de réparation», dit de son buteur le sélectionneur norvégien Stale Solbakken. A 25 ans, Haaland est déjà le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège avec 62 buts en 54 sélections. Ses 14 derniers adversaires en match officiel ont tous été pris à défaut et pas qu'une fois, puisqu'il leur a passé 27 buts au total dans cette séquence vertigineuse.

Le «Cyborg» connait bien l'Angleterre pour y être né et pour y jouer depuis 2022: avec Manchester City, il a inscrit 162 buts en 198 matches, toutes compétitions confondues! Ancien joueur de Tottenham, Kane connait bien, lui aussi, son adversaire norvégien: «Nous sommes deux joueurs complètement différents», a-t-il toutefois prévenu. «J'aime toucher plus le ballon, être un peu plus impliqué dans le jeu», a précisé le buteur du Bayern Munich qui rêve d'effacer six décennies de désillusions pour l'Angleterre, depuis son sacre à domicile en 1966.

Lionel Messi, stop ou encore?

Ce sera ensuite au tour du co-meilleur buteur de cette prolifique Coupe du monde 2026, Lionel Messi, d'entrer en piste à Kansas City (dimanche 3h). Avec ses huit buts, il a encore plus cimenté sa place dans l'histoire du football mondial: il totalise désormais 21 réalisations en phase finale d'un Mondial, un record.

Il a surtout sorti l'Argentine de situations compliquées. Les champions du monde 2022 se sont fait peur, d'abord contre l'étonnant Cap-Vert (3-2 a.p.) en 16e de finale, puis, au tour suivant, contre l'Egypte qui a mené 2 à 0, avant de s'écrouler (3-2).

Au tour de la Suisse de tenter de faire chuter l'Argentine et d'envoyer à la retraite, au moins internationale, son phénomène qui dispute à 39 ans sa dernière Coupe du monde. «Je suis quelqu'un qui aime rêver et parfois les rêves se réalisent, mais pour cela il faut travailler, transpirer, repousser ses limites pour battre l'Argentine», a prévenu le capitaine suisse, Granit Xhaka.



