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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Ukraine - Suède (26.03.2026)
Ukraine
Dès 20:45
Suède
Ukraine
Dès 20:45
Vs
Suède
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Arbitre
Joao
Pedro Pinheiro
Portugal
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Valence, Espagne
Ciutat de Valencia
Capacité
26 354
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