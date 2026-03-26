DE
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Ukraine
Ukraine
Dès 20:45
Suède
Suède
Ukraine
Ukraine
Dès 20:45
Vs
Suède
Suède
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Arbitre
Referee
Joao
Pedro Pinheiro
Portugal
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Valence, Espagne
Ciutat de Valencia
Capacité
26 354
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