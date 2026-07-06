La levée de la suspension de Folarin Balogun par la FIFA, la veille d'États-Unis - Belgique, a déclenché une tempête dans les médias belges. Journalistes, consultants et éditorialistes dénoncent un «scandale».

Rappel des faits: expulsé sur carton rouge direct contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant américain Folarin Balogun devait être suspendu pour le 8e de finale. La FIFA a finalement levé la sanction en s'appuyant sur l'article 27 de son code disciplinaire, suspendant l'exécution de la suspension pendant un an. Résultat: le buteur des États-Unis est disponible face aux Diables Rouges. En Belgique, la nouvelle a été reçue comme une provocation.

«Un scandale, il n'y a pas d'autre mot»

C'est sur l'antenne de la RTBF que la colère s'est exprimée le plus frontalement. Le journaliste Manuel Jous n'a pas mâché ses mots: «C'est surtout absolument scandaleux, moi je n'ai pas de mots.» Règlement en main, il rappelle l'article 10.5 imposant la suspension automatique de tout joueur exclu, et pointe le deux poids, deux mesures avec le Belge Nathan Ngoy, lui bel et bien suspendu pour une faute bien moindre. Il va plus loin dans la comparaison historique: «Ce n'est même pas une question de dérive arbitrale. C'est la FIFA qui décide un changement de règlement en plein tournoi. Ça rappelle fortement ce qui s'était passé en 2002 avec la Corée», nation coorganisatrice poussée jusqu'en demi-finale.

Son collègue Eby Brouzakis enfonce le clou avec les chiffres: «Les onze joueurs qui ont pris une carte rouge ont tous été suspendus dans la foulée depuis le début de cette Coupe du monde. Les dix autres avant, ils sont suspendus, mais lui, on suspend la suspension. Il y a quelque chose d'absolument incompréhensible.» Les deux hommes insistent aussi sur la gravité du geste de Balogun: «On n'est pas sur un tirage de maillot. On est sur une véritable agression», la cheville de l'adversaire passant tout près de la fracture.

«Corrompu à 100%»

Invité de la même émission, Pieter-Jan Calcoen, chef de la rédaction sportive du quotidien flamand Het Nieuwsblad, livre le verdict le plus cinglant: «Pour moi, c'est corrompu à 100%. C'est de la politique à la tête du client. Ils essaient d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, mais comme ça, ce n'est plus correct d'un point de vue sportif.» Dans ses colonnes, le journal présente la décision comme une aubaine pour les États-Unis dont les Diables Rouges font les frais, et note que Rudi Garcia n'avait pas anticipé ce revirement dans sa préparation.

Plus mesuré sur le ton, De Standaard se concentre sur la riposte institutionnelle: selon le quotidien, la Fédération belge n'a pas réagi officiellement dans l'immédiat mais n'entend pas accepter la mesure en l'état et examine les recours juridiques possibles pour faire appel.

Du côté flamand, la VRT et Sporza mettent en avant la dimension politique du dossier, tout en restant prudents. Pour le journaliste Tom Boudeweel, «la réaction de Trump ne fait qu'alimenter les spéculations»: «Après le match, Trump avait déjà lâché qu'il suspendrait le tournoi si la FIFA n'annulait pas la suspension. C'est mettre une pression gigantesque. Tout le monde sait qu'Infantino et Trump entretiennent une ligne directe.»

Boudeweel rappelle au passage qu'Infantino avait remis un «FIFA Peace Prize» au président américain. Trump s'est ensuite félicité de la décision sur Truth Social, remerciant la FIFA «de faire ce qui est juste» et d'avoir annulé une «grande injustice». Selon la RTBF citant le New York Times, il aurait directement téléphoné à Gianni Infantino.

La voix discordante: Joachim Mununga

Seule note différente dans ce concert d'indignation, le consultant Joachim Mununga refuse de tomber des nues: «Je ne suis pas surpris. Je me demandais à quel moment un des organisateurs allait jouer une carte joker. Voilà, il est là ce moment.» Un fatalisme lucide qui n'enlève rien à l'ampleur sportive du coup: sans ou avec Balogun, «ça change complètement la stratégie pour la Belgique».

Le capitaine et gardien Thibaut Courtois a résumé le sentiment général d'une formule reprise partout: la FIFA «crée un précédent dangereux et bizarre». La Fédération belge, elle, se dit «stupéfaite» et affirme «étudier toutes les options possibles», la menace d'une saisine du TAS planant sur la rencontre.