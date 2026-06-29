Le Mondial 2026 a battu le record de buts en phase de groupes. Un exploit à relativiser, vu le nombre croissant de nations engagées, mais qui tient la route, si l'on compare la moyenne des différentes éditions.

Avec 215 buts inscrits sur les 72 matches de la phase de groupes, le Mondial 2026 établit un nouveau record. Pour le souligner, la FIFA brandit la comparaison avec le Qatar 2022 et ses 172 buts. Sauf que ces 172 buts concernaient l'intégralité du tournoi qatari (64 matches), et non sa seule phase de groupes, qui en avait produit 120.

Surtout, le passage à 48 équipes change tout. La phase de groupes compte désormais 72 rencontres, contre 48 à l'époque des Mondiaux à 32, soit la moitié de matches en plus. Avec autant de rencontres supplémentaires, un total record n'a rien d'étonnant. La vraie question est ailleurs: marque-t-on davantage par match?

La réponse est oui. Le Mondial 2026 affiche une moyenne de 2,99 buts par rencontre de phase préliminaire. C'est mieux que la phase de groupes du Qatar (2,5) et que la moyenne de l'ensemble du tournoi 2022 (2,69). Le record n'est donc pas qu'un effet de calendrier: ce Mondial est bel et bien plus tourné vers l'avant.

Le constat se vérifie presque partout. Sur les 48 nations engagées, 47 ont marqué au moins une fois; seul le Panama est rentré bredouille. Côté gâchette, la Belgique a le plus tiré, avec 73 tentatives sur un total de 1'774. La France, l'Allemagne et les Pays-Bas dominent le classement des buteurs avec dix réalisations chacun.

Les démonstrations n'ont pas manqué: le Canada a corrigé le Qatar 6-0, le Sénégal est devenu la première équipe africaine à planter cinq buts dans un match, et le Japon a fêté le 1000e match de l'histoire de l'épreuve par un 4-0 sur la Tunisie.