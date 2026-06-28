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Premier objectif atteint
Jude Bellingham libère l'Angleterre face au Panama

Tenaillée par le doute pendant une bonne heure, l’Angleterre a fini par assurer l’essentiel. Elle a battu 2-0 le Panama à New York pour remporter le groupe L, son premier objectif dans cette Coupe du monde.
Publié: 02:24 heures
Photo: Getty Images

Auteur de l’ouverture du score et passeur décisif pour le 2-0 de Harry Kane, Jude Bellingham a été le grand homme de la rencontre. Positionné plus en retrait par Thomas Tuchel en l’absence de Declan Rice blessé, le joueur du Real Madrid a livré une performance de choix.

Il a surgi à la 62e pour marquer du gauche sur un corner de Bukayo Saka. Cinq minutes plus tard, il déposait un ballon sur la tête de Harry Kane. Le capitaine des «Three Lions» ne s’est pas fait prier pour inscrire son 11e but en Coupe du monde.

Avant l’impulsion décisive donnée par Bellingham, les Anglais n'avaient pas vraiment été à la fête contre l’une des équipes les plus modestes du tournoi. Jordan Pickford a, en effet, dû s’employer pour garder sa cage inviolée face à des Panaméens qui auront offert une réplique presque inattendue pendant une heure.

A Philadelphie, la Croatie a cueilli les trois points de la victoire (2-1 devant le Ghana, qui était déjà qualifié après son 0-0 contre l'Angleterre, pour prendre la deuxième place de ce groupe. Elle a arraché la victoire à la 83e minute avec une tête de Nikola Vlasic sur un corner de l’éternel Luka Modric. Dix minutes plus tôt, les Ghanéens avaient répondu à l’ouverture du score de Petar Susic (31e) par Derrick Luckassen. Mais l’honnêteté commande de souligner qu’ils n’en ont pas fait assez pour mériter un autre sort.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0:0
3
5
7
2
Autriche
Autriche
0:0
3
0
4
3
Algérie
Algérie
0:0
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
0:0
3
-3
1
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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