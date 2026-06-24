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Possibilités multiples
L'incroyable complexité des calculs en vue des 16es de finale

Le tableau des 16es de finale du Mondial restera incertain jusqu'à l'issue de la phase de groupes en raison d'un règlement d'une complexité inédite. Il y a 495 combinaisons possibles, conséquence de l'élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes.
Publié: il y a 50 minutes
Murat Yakin ne doit pas trop réfléchir.
Photo: Toto Marti
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AFP Agence France-Presse

Là où une couronne mondiale passait depuis 1998 par l'enchaînement de sept rencontres - trois matches de groupe puis huitième de finale, quart, demi-finale et finale -, la phase à élimination directe comporte désormais une étape de plus, celle des seizièmes de finale. Quand 32 équipes jouaient le tournoi, les choses étaient simples comme la table de 2: premiers et deuxièmes de chacune des huit poules de quatre basculaient en huitièmes de finale.

Mais les affaires se corsent dans cette édition où il faut réduire les 48 sélections engagées à 32 en 16es de finales. Outre les deux premiers de chacun des 12 groupes, les huit meilleurs troisièmes disputeront cette phase couperet.

Fort logiquement, l'identité de ces huit sélections restera incertaine jusqu'au bout, et les résultats des derniers matches de la phase de groupe, entre la Jordanie et l'Argentine à Dallas et entre l'Algérie et l'Autriche à Kansas City. Le coup d'envoi de ces deux rencontres est prévu à 21h00 locales, soit dans la nuit de samedi à dimanche.

Par exemple, l'Argentine est assurée de finir première du groupe J, mais les deux places suivantes se joueront entre l'Autriche et l'Algérie. L'une sera qualifiée d'office en tant que deuxième. L'autre pourrait se qualifier en qualité de troisième, selon son nombre de points au final, comparé à celui des onze autres troisièmes de groupes.

Rien n'est laissé au hasard

Pour la suite, rien n'est laissé au hasard mais obéit au contraire à un exercice complexe de calcul de possibilités intégrant trois contraintes:

1. Seuls les premiers de huit groupes (A, B, D, E, G, I, K et L) croiseront un des huit meilleurs troisièmes. Les quatre derniers 16es opposeront les premiers aux deuxièmes des groupes C et F, et des groupes H et J.

2. Un premier ne peut pas affronter un troisième issu de son propre groupe

3. La FIFA a opté pour un système bloqué où un premier de groupe affrontera un troisième provenant d'une liste fermée de cinq groupes déjà connue, et non pas des huit groupes au final concernés.

Sur la base de ces contraintes, la FIFA a produit et publié avant le début de la Coupe du monde un tableau prédéfini qui prévoit 495 combinaisons possibles, selon ceux des 12 groupes qui donneront un meilleur troisième.

Dans le règlement de la 23e édition de la Coupe du monde, il ne faut pas moins de 18 pages d'annexe pour énumérer ces 495 combinaisons. L'une d'elles donnera l'affiche de 12 des 16es de finale...

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Ouzbékistan
Ouzbékistan
Uruguay
Uruguay
Turquie
Turquie
Tunisie
Tunisie
Suède
Suède
Sénégal
Sénégal
République Tchèque
République Tchèque
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
République de Corée
République de Corée
Pays-Bas
Pays-Bas
Paraguay
Paraguay
Panama
Panama
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Mexique
Mexique
Maroc
Maroc
Jordanie
Jordanie
Japon
Japon
Iran
Iran
Irak
Irak
Haïti
Haïti
Ghana
Ghana
Etats-Unis
Etats-Unis
Equateur
Equateur
Egypte
Egypte
Ecosse
Ecosse
Curaçao
Curaçao
Croatie
Croatie
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Colombie
Colombie
Cap Vert
Cap Vert
Canada
Canada
Bosnie-Herzégovie
Bosnie-Herzégovie
Belgique
Belgique
Autriche
Autriche
Australie
Australie
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Angleterre
Angleterre
Algèrie
Algèrie
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Qatar
Qatar
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Canada
Espagne
Espagne
Portugal
Portugal
Argentine
Argentine
Brésil
Brésil
Allemagne
Allemagne
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