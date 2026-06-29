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«Personne ne le mérite plus»
La triste histoire derrière le héros du Canada

Il y a quelques années, Stephen Eustaquio a perdu ses deux parents en l'espace de peu de temps. Aujourd'hui, il est devenu le héros du Canada… et a eu du mal à retenir ses larmes.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
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C'est Stephen Eustaquio (gauche) qui a permis au Canada de se qualifier en seizièmes de finale grâce à son but contre l'Afrique du Sud.
Photo: AP Photo/Manu Fernandez
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Gian-Andri Baumgartner

Les yeux humides, Stephen Eustaquio se présente devant les micros après le match des seizièmes de finale contre l'Afrique du Sud (1-0). « Tout ce que je fais, c'est pour ma famille, mes parents, ma compagne, ma fille, pour mes amis restés au pays. Pour tout le monde », déclare, visiblement ému, le capitaine canadien qui, quelques minutes plus tôt, a sauvé son pays grâce à son but dans les dernières minutes.

Ce sont sans doute les pensées adressées à ses parents qui l’ont le plus ému à ce moment, sans doute le plus important de sa carrière: il les a tous deux perdus de manière tragique, à quelques années d’intervalle. Sa mère est d’abord décédée en 2023 d’une tumeur au cerveau lors d’un de ses matches avec Porto, puis, à peine un an plus tard, son père a succombé à un infarctus.

«L’une des figures les plus importantes»

C’est justement le football qui l’a aidé à traverser cette période difficile, racontait Stephen Eustaquio au magazine américain «The Athletic» il y a deux ans. «Quand on perd quelqu’un, on s’investit encore davantage dans ce qu’on peut contrôler dans la vie», souligne-t-il. Ceci profite également à l’équipe nationale canadienne lors de cette Coupe du monde.

L’entraîneur Jesse Marsch sait lui aussi à quel point son moteur du milieu de terrain est précieux. «Stephen est sans doute la personne la plus mûre mentalement, la plus rigoureuse et la plus fiable de notre équipe. Il passe parfois un peu inaperçu, mais il est clairement l’une des figures clés de ce projet», avait-il déjà déclaré à propos de Stephen Eustaquio lors de la Copa América 2024.

Il a autrefois joué pour le Portugal

Aujourd’hui, l’entraîneur de 52 ans se réjouit tout particulièrement pour l’auteur du but de la victoire: «Personne ne mérite sans doute plus un tel moment que Steph. Je suis vraiment heureux pour lui et je crois que ses parents, quelque part là-haut, ont vu ça.»

Stephen Eustaquio, prêté par Porto au club de MLS de Los Angeles, joue pour son pays de naissance, le Canada. Mais cela ne va pas de soi. Chez les moins de 21 ans encore, il jouait pour le Portugal, le pays de ses parents, où il a également passé une grande partie de sa jeunesse.

Mais en 2019, il a finalement opté pour le Canada et il permet aujourd’hui à la Coupe du monde de perdurer un peu plus pour le pays hôte grâce à son but contre l’Afrique du Sud.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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