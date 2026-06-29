La triste histoire derrière le héros du Canada

Il y a quelques années, Stephen Eustaquio a perdu ses deux parents en l'espace de peu de temps. Aujourd'hui, il est devenu le héros du Canada… et a eu du mal à retenir ses larmes.

Gian-Andri Baumgartner

Les yeux humides, Stephen Eustaquio se présente devant les micros après le match des seizièmes de finale contre l'Afrique du Sud (1-0). « Tout ce que je fais, c'est pour ma famille, mes parents, ma compagne, ma fille, pour mes amis restés au pays. Pour tout le monde », déclare, visiblement ému, le capitaine canadien qui, quelques minutes plus tôt, a sauvé son pays grâce à son but dans les dernières minutes.

Ce sont sans doute les pensées adressées à ses parents qui l’ont le plus ému à ce moment, sans doute le plus important de sa carrière: il les a tous deux perdus de manière tragique, à quelques années d’intervalle. Sa mère est d’abord décédée en 2023 d’une tumeur au cerveau lors d’un de ses matches avec Porto, puis, à peine un an plus tard, son père a succombé à un infarctus.

«L’une des figures les plus importantes»

C’est justement le football qui l’a aidé à traverser cette période difficile, racontait Stephen Eustaquio au magazine américain «The Athletic» il y a deux ans. «Quand on perd quelqu’un, on s’investit encore davantage dans ce qu’on peut contrôler dans la vie», souligne-t-il. Ceci profite également à l’équipe nationale canadienne lors de cette Coupe du monde.

L’entraîneur Jesse Marsch sait lui aussi à quel point son moteur du milieu de terrain est précieux. «Stephen est sans doute la personne la plus mûre mentalement, la plus rigoureuse et la plus fiable de notre équipe. Il passe parfois un peu inaperçu, mais il est clairement l’une des figures clés de ce projet», avait-il déjà déclaré à propos de Stephen Eustaquio lors de la Copa América 2024.

Il a autrefois joué pour le Portugal

Aujourd’hui, l’entraîneur de 52 ans se réjouit tout particulièrement pour l’auteur du but de la victoire: «Personne ne mérite sans doute plus un tel moment que Steph. Je suis vraiment heureux pour lui et je crois que ses parents, quelque part là-haut, ont vu ça.»

Stephen Eustaquio, prêté par Porto au club de MLS de Los Angeles, joue pour son pays de naissance, le Canada. Mais cela ne va pas de soi. Chez les moins de 21 ans encore, il jouait pour le Portugal, le pays de ses parents, où il a également passé une grande partie de sa jeunesse.

Mais en 2019, il a finalement opté pour le Canada et il permet aujourd’hui à la Coupe du monde de perdurer un peu plus pour le pays hôte grâce à son but contre l’Afrique du Sud.