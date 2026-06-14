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«Personne n'a été à la hauteur!»
La sélection turque se fait violemment critiquer par l'une de ses stars

«Personne n'a été à la hauteur!» Nihat Kahveci faisait partie de l'équipe qui a décroché une sensationnelle troisième place lors de la Coupe du monde 2002. Et il n'a pas été tendre avec ses successeurs, défaits par l'Australie (2-0) ce week-end.
Publié: 22:44 heures
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Pour Arda Güler et les Turcs, la Coupe du monde 2026 commence par une mauvaise surprise.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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Yannick Peng

Toute la Turquie attendait ce moment avec impatience. Mais pour son grand retour en Coupe du monde, vingt-quatre ans après sa mémorable troisième place en 2002, la sélection de Vincenzo Montella a complètement manqué son entrée. À Vancouver, les Turcs se sont inclinés 2-0 face à une Australie réaliste et terriblement efficace.

Les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir. Nihat Kahveci, notamment, n'a épargné personne. «Personne n'a été à la hauteur. Nous n'avons même pas montré un dixième du jeu que l'on attendait de nous», s'est emporté l'ancien international turc auprès de Fanatik. Nihat Kahveci, qui a participé à l'épopée du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon, n'a pas caché sa déception.

L'ancien attaquant s'en est également pris à Vincenzo Montella. «À ce moment-là, il a perdu le match à mes yeux», a lancé le consultant de 46 ans en revenant sur la 80e minute. Alors que la Turquie devait absolument tout tenter pour revenir au score, le sélectionneur italien a effectué deux changements défensifs: Salih Özcan a remplacé Ismail Yüksek au milieu de terrain, tandis que Mert Müldür est entré à la place de Zeki Çelik sur le côté droit de la défense.

«Je me suis demandé ce qui était en train de se passer. Je ne m'attendais absolument pas à cela», a poursuivi Nihat Kahveci.

Une vidéo qui fait polémique

Vincenzo Montella s'est défendu après la rencontre. «À ce moment-là, nous devions éviter d'offrir des contre-attaques à l'adversaire. Arda Güler et Hakan Çalhanoglu n'avaient plus disputé un match complet depuis longtemps. Nous avions besoin d'apporter de l'énergie autour d'eux.»

Hakan Calhanoglu, justement, préfère déjà regarder vers la suite. «Parfois, recevoir une claque peut faire du bien pour se remettre en question», a estimé le capitaine turc. La Turquie affrontera désormais le Paraguay vendredi, puis les États-Unis jeudi prochain. «Tout le monde doit élever son niveau et faire preuve de davantage de discipline», a-t-il insisté.

Et si les Turcs n'avaient tout simplement pas eu la tête entièrement au football? Quelques heures avant la rencontre, une vidéo montrant plusieurs joueurs en train de fumer sur le balcon de leur hôtel a largement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant une nouvelle polémique autour de la sélection.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Equateur
Equateur
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2:1
1
1
3
2
Suède
Suède
0
0
0
3
Tunisie
Tunisie
0
0
0
4
Japon
Japon
1:2
1
-1
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
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1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
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1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
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Playoffs
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