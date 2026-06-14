«Personne n'a été à la hauteur!» Nihat Kahveci faisait partie de l'équipe qui a décroché une sensationnelle troisième place lors de la Coupe du monde 2002. Et il n'a pas été tendre avec ses successeurs, défaits par l'Australie (2-0) ce week-end.

Yannick Peng

Toute la Turquie attendait ce moment avec impatience. Mais pour son grand retour en Coupe du monde, vingt-quatre ans après sa mémorable troisième place en 2002, la sélection de Vincenzo Montella a complètement manqué son entrée. À Vancouver, les Turcs se sont inclinés 2-0 face à une Australie réaliste et terriblement efficace.

Les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir. Nihat Kahveci, notamment, n'a épargné personne. «Personne n'a été à la hauteur. Nous n'avons même pas montré un dixième du jeu que l'on attendait de nous», s'est emporté l'ancien international turc auprès de Fanatik. Nihat Kahveci, qui a participé à l'épopée du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon, n'a pas caché sa déception.

L'ancien attaquant s'en est également pris à Vincenzo Montella. «À ce moment-là, il a perdu le match à mes yeux», a lancé le consultant de 46 ans en revenant sur la 80e minute. Alors que la Turquie devait absolument tout tenter pour revenir au score, le sélectionneur italien a effectué deux changements défensifs: Salih Özcan a remplacé Ismail Yüksek au milieu de terrain, tandis que Mert Müldür est entré à la place de Zeki Çelik sur le côté droit de la défense.

«Je me suis demandé ce qui était en train de se passer. Je ne m'attendais absolument pas à cela», a poursuivi Nihat Kahveci.

Une vidéo qui fait polémique

Vincenzo Montella s'est défendu après la rencontre. «À ce moment-là, nous devions éviter d'offrir des contre-attaques à l'adversaire. Arda Güler et Hakan Çalhanoglu n'avaient plus disputé un match complet depuis longtemps. Nous avions besoin d'apporter de l'énergie autour d'eux.»

Hakan Calhanoglu, justement, préfère déjà regarder vers la suite. «Parfois, recevoir une claque peut faire du bien pour se remettre en question», a estimé le capitaine turc. La Turquie affrontera désormais le Paraguay vendredi, puis les États-Unis jeudi prochain. «Tout le monde doit élever son niveau et faire preuve de davantage de discipline», a-t-il insisté.

Et si les Turcs n'avaient tout simplement pas eu la tête entièrement au football? Quelques heures avant la rencontre, une vidéo montrant plusieurs joueurs en train de fumer sur le balcon de leur hôtel a largement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant une nouvelle polémique autour de la sélection.