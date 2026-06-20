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Nouvelle recrue de Tottenham
La vilaine blessure à l'œil de Jan Paul Van Hecke

Jan Paul Van Hecke est un joueur de Tottenham, après que les Sprus aient dépensé 55 millions de francs. Mais le Hollandais souffre de problèmes de vision après une blessure à l'œil au Mondial.
Publié: il y a 37 minutes
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Jan Paul Van Hecke a été touché à l'œil droit face au Japon.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Tottenham a cassé sa tirelire (55 millions de francs) pour s'attacher les services du défenseur hollandais Jan Paul Van Hecke. Le joueur de 26 ans est apparu salement amoché dans sa vidéo de présentation, en direct de Kansas City, où il se trouve actuellement avec la sélection hollandaise.

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Et pour cause, il a été touché à la tête lors du match nul des Pays-Bas face au Japon, dimanche dernier. S'il a pu terminer la partie, il souffre de son œil, plusieurs jours après le contact. «J'ai remarqué que je voyais moins bien de cet œil désormais. J'espère récupérer ma vision dans les prochains jours», a-t-il déclaré aux journalistes.

Les Pays-Bas comme les Spurs de Tottenham lui tiennent les pouces.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
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1
Mexique
Mexique
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3
6
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République de Corée
République de Corée
2
0
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République Tchèque
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2
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1
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Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Canada
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6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
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3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
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Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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Brésil
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4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
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Haïti
Haïti
2
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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Etats-Unis
Etats-Unis
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5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
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Paraguay
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3
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Turquie
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2
-3
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Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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Allemagne
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1
6
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
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Equateur
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-1
0
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Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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Suède
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Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
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Tunisie
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-4
0
Playoffs
Groupe G
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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0
1
2
Iran
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1
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1
3
Belgique
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0
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4
Egypte
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Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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Uruguay
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0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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0
1
3
Espagne
Espagne
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0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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Norvège
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3
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France
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1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
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0
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Irak
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1
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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Argentine
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3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
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Groupe K
Équipe
J.
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Colombie
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1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
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1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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1
Angleterre
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2
3
2
Ghana
Ghana
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1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
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-2
0
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