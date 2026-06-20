Jan Paul Van Hecke est un joueur de Tottenham, après que les Sprus aient dépensé 55 millions de francs. Mais le Hollandais souffre de problèmes de vision après une blessure à l'œil au Mondial.

Blick Sport

Tottenham a cassé sa tirelire (55 millions de francs) pour s'attacher les services du défenseur hollandais Jan Paul Van Hecke. Le joueur de 26 ans est apparu salement amoché dans sa vidéo de présentation, en direct de Kansas City, où il se trouve actuellement avec la sélection hollandaise.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Et pour cause, il a été touché à la tête lors du match nul des Pays-Bas face au Japon, dimanche dernier. S'il a pu terminer la partie, il souffre de son œil, plusieurs jours après le contact. «J'ai remarqué que je voyais moins bien de cet œil désormais. J'espère récupérer ma vision dans les prochains jours», a-t-il déclaré aux journalistes.

Les Pays-Bas comme les Spurs de Tottenham lui tiennent les pouces.