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Nouveau sélectionneur?
Jürgen Klopp aurait trouvé un accord avec l'Allemagne

Jürgen Klopp aurait trouvé un accord pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, la fédération doit encore s'entendre avec Red Bull sur le montant de l'indemnité à verser.
Publié: 12:18 heures
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Dernière mise à jour: 12:24 heures
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Selon Fabrizio Romano, Jürgen Klopp aurait donné son accord à la DFB.
Photo: AFP
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Andri Bäggli

Après l’élimination embarrassante en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay, Julian Nagelsmann a démissionné de son poste de sélectionneur de l’Allemagne. Les rumeurs sur son successeur à la tête de la DFB n’ont pas tardé à fleurir. Très vite, un nom s’est imposé: celui de Jürgen Klopp. Dans un communiqué, la fédération allemande a confirmé être en discussions avec le directeur du football mondial de Red Bull. Jürgen Klopp a lui-même fait savoir qu’il était intéressé par le poste.

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L’expert des transferts Fabrizio Romano a dégainé son célèbre «Here we go». Selon lui, Jürgen Klopp a accepté l’offre de la DFB et s’apprête à signer un contrat de longue durée. Il ne reste plus qu’à trouver un accord avec Red Bull. Ce serait la première fois que la fédération allemande verse une indemnité de transfert pour s’attacher les services d’un entraîneur.

Du côté de Red Bull, la recherche d’un successeur à Jürgen Klopp a déjà commencé. Le groupe aurait aimé attirer Oliver Glasner, mais l’Autrichien, qui a laissé expirer son contrat avec Crystal Palace, vient de s’engager avec Nottingham Forest.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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