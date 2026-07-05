Jürgen Klopp aurait trouvé un accord avec l'Allemagne

Jürgen Klopp aurait trouvé un accord pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, la fédération doit encore s'entendre avec Red Bull sur le montant de l'indemnité à verser.

Andri Bäggli

Après l’élimination embarrassante en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay, Julian Nagelsmann a démissionné de son poste de sélectionneur de l’Allemagne. Les rumeurs sur son successeur à la tête de la DFB n’ont pas tardé à fleurir. Très vite, un nom s’est imposé: celui de Jürgen Klopp. Dans un communiqué, la fédération allemande a confirmé être en discussions avec le directeur du football mondial de Red Bull. Jürgen Klopp a lui-même fait savoir qu’il était intéressé par le poste.

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L’expert des transferts Fabrizio Romano a dégainé son célèbre «Here we go». Selon lui, Jürgen Klopp a accepté l’offre de la DFB et s’apprête à signer un contrat de longue durée. Il ne reste plus qu’à trouver un accord avec Red Bull. Ce serait la première fois que la fédération allemande verse une indemnité de transfert pour s’attacher les services d’un entraîneur.

Du côté de Red Bull, la recherche d’un successeur à Jürgen Klopp a déjà commencé. Le groupe aurait aimé attirer Oliver Glasner, mais l’Autrichien, qui a laissé expirer son contrat avec Crystal Palace, vient de s’engager avec Nottingham Forest.