En souffrance après l'Euro 2024 et la retraite internationale de Fabian Schär, Nico Elvedi a pris sa carrière en main et s'impose aujourd'hui comme une valeur sûre avec la Nati. Sa Coupe du monde est épatante. Et voilà que s'avance Lautaro Martinez!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce samedi, lorsqu'il tapera dans la main de Lautaro Martinez ou de Julian Alvarez avant le quart de finale entre la Suisse et l'Argentine, Nico Elvedi ne pourra sûrement pas s'empêcher de sourire, lui qui, il y a une année, ne pouvait décemment pas s'imaginer titulaire pour un match de cette importance. Déjà parce que la Nati n'était de loin pas assurée d'être là. Et aussi, et peut-être, surtout, parce qu'il était loin de se trouver en position d'être optimiste quant à ses chances d'être sur le terrain.

Sa campagne de Ligue des Nations 2024, marquée par la relégation en deuxième division, avait en effet oscillé entre le très mauvais et le catastrophique. Le Zurichois, qui avait enfin sa chance sur la durée avec la Nati après le retraite internationale de Fabian Schär, et pouvait légitimement avoir l'ambition de s'installer pour de bon dans l'axe de la défense, a tout cumulé: carton rouge, autogoal, suspension, mauvaises prestations. Un cauchemar éveillé.

Fabian Schär, reviens!

Au point que la Suisse du football se posait la question: fallait-il rappeler Fabian Schär, malgré l'annonce de sa retraite internationale? Nico Elvedi n'était pourtant de loin pas le premier venu, mais il avait perdu sa place à l'Euro 2024, victime du passage à trois défenseurs centraux. Et c'est peu dire qu'il n'a pas rassuré dans la foulée du tournoi.

Alors, au printemps 2025, Murat Yakin a tranché: pas de Nico Elvedi en sélection! La Nati a passé quelques jours sous le soleil espagnol, à La Manga, et, en l'absence de Manuel Akanji, les défenseurs centraux sélectionnés s'appelaient Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann, Albian Hajdari, Aurèle Amenda et Eray Cömert. Voire Ricardo Rodriguez. Mais de Nico Elvedi, point à l'horizon. Une gifle!

Une remise en question salutaire

Cette mise à l'écart ressemblait à une condamnation. Mais elle a surtout représenté un électrochoc. Le défenseur n'a pas cherché d'excuses ni remis en cause les choix du coach. Au contraire: il a mis les oreilles en bas et décidé de se remettre en question. Un tournant, un vrai. Il s'est en effet attaché les services d'un préparateur personnel spécialisé dans la vitesse et la performance, a revu son alimentation et est revenu plus fort que jamais la saison dernière. Un investissement qui n'a pas échappé à Murat Yakin.

«J'ai toujours été satisfait de sa manière de jouer, mais il lui manquait quelque chose. Nico a aussi souvent été malade ou blessé. Il a réalisé des éliminatoires très solides, et il dispute maintenant une Coupe du monde tout aussi solide. Il a montré ce que signifie vivre comme un véritable professionnel. Et quand on travaille bien, on finit par en être récompensé», confie Murat Yakin, lui-même ancien défenseur central. Et pas le plus professionnel ou assidu au travail...

Le meilleur Suisse depuis le début du tournoi?

Le coach ne s'y est pas trompé. Nico Elvedi est revenu en équipe nationale et a retrouvé sa place aux côtés de Manuel Akanji durant les qualifications. Un homme nouveau, plus serein, plus agressif dans les duels et surtout beaucoup plus sûr de lui. Depuis le début du Mondial, il confirme cette renaissance. Face à la Colombie, il a sans doute livré la prestation la plus aboutie de sa carrière sous le maillot suisse, au point d'être désigné homme du match par de nombreux observateurs, dont Blick.

«Contre la Colombie, c'était certainement l'un des meilleurs matches de ma vie. J'ai reçu énormément de compliments et de messages de collègues restés en Suisse ainsi que de mes coéquipiers. Ça fait vraiment plaisir à entendre», a réagi le défenseur central, en toute humilité.

Un gros contrat à venir après l'été?

À 29 ans, alors que son contrat avec le Borussia Mönchengladbach arrive à son terme, le timing ne pouvait pas être meilleur. Il y a encore un mois, son avenir semblait s'écrire dans un club du même standing, en Allemagne ou ailleurs. Mais une Coupe du monde peut tout changer et, grâce à ses performances, Nico Elvedi est peut-être en train de s'offrir la plus belle opportunité de sa carrière. Pourquoi ne pas rêver à la Premier League?

Et surtout, ce samedi, il regardera Lautaro Martinez et Julian Alvarez droit dans les yeux avant le match et pendant. Quel que soit celui qui débutera au poste d'avant-centre de l'Albiceleste et celui qui entrera en jeu, tous deux trouveront en face d'eux un défenseur central en pleine confiance et sûr de sa force. Le nouveau Nico Elvedi.