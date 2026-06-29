Neymar s'est offert une montre hors de prix durant un congé

Profitant d'un jour de repos accordé à la Seleção, Neymar a filé à New York s'offrir une montre Jacob & Co estimée à près d'un million de dollars. La star brésilienne a été reçue en personne par le fondateur de la marque américaine.

Blick Sport

Le retour de Neymar en sélection a beau être l'histoire du Mondial côté brésilien, l'attaquant de 34 ans s'est rappelé au bon souvenir des amateurs de luxe vendredi 26 juin. Ce jour-là, le Brésil a accordé du repos à ses joueurs après avoir validé sa qualification pour la phase à élimination directe. Neymar, lui, a mis le cap sur Manhattan.

Direction la boutique phare de Jacob & Co, l'une des marques les plus exclusives au monde. Selon Globo, le numéro 10 y a finalisé l'achat d'une montre estimée à près d'un million de dollars (environ 880'000 francs). De quoi consolider sa réputation de l'un des plus gros collectionneurs d'horlogerie de la planète football.

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L'opération n'a rien eu d'un passage anonyme en caisse. Neymar a été accueilli par Jacob Arabo en personne, le joaillier américain qui a fondé la maison en 1986. Sur ses réseaux, ce dernier a salué la visite d'un «ami de longue date» venu s'offrir une de ses pièces avant d'entrer sur la plus grande scène de l'été.

L'acquisition s'inscrit dans une longue série. Neymar collectionne les garde-temps rares, des tourbillons sertis de diamants aux modèles sur mesure, pour un ensemble estimé à plusieurs millions. Sur le terrain, le Brésilien retrouve la lumière après 981 jours loin de la Seleção, conséquence de la grave blessure au genou subie face à l'Uruguay fin 2023. Entré en jeu contre l'Écosse (3-0), il vise désormais le Japon et la suite du tournoi.