DE
FR

Petit détour par Manhattan
Neymar s'est offert une montre hors de prix durant un congé

Profitant d'un jour de repos accordé à la Seleção, Neymar a filé à New York s'offrir une montre Jacob & Co estimée à près d'un million de dollars. La star brésilienne a été reçue en personne par le fondateur de la marque américaine.
Publié: 06:18 heures
1/2
Neymar est de retour sur le terrain avec le Brésil.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le retour de Neymar en sélection a beau être l'histoire du Mondial côté brésilien, l'attaquant de 34 ans s'est rappelé au bon souvenir des amateurs de luxe vendredi 26 juin. Ce jour-là, le Brésil a accordé du repos à ses joueurs après avoir validé sa qualification pour la phase à élimination directe. Neymar, lui, a mis le cap sur Manhattan.

Direction la boutique phare de Jacob & Co, l'une des marques les plus exclusives au monde. Selon Globo, le numéro 10 y a finalisé l'achat d'une montre estimée à près d'un million de dollars (environ 880'000 francs). De quoi consolider sa réputation de l'un des plus gros collectionneurs d'horlogerie de la planète football.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L'opération n'a rien eu d'un passage anonyme en caisse. Neymar a été accueilli par Jacob Arabo en personne, le joaillier américain qui a fondé la maison en 1986. Sur ses réseaux, ce dernier a salué la visite d'un «ami de longue date» venu s'offrir une de ses pièces avant d'entrer sur la plus grande scène de l'été.

L'acquisition s'inscrit dans une longue série. Neymar collectionne les garde-temps rares, des tourbillons sertis de diamants aux modèles sur mesure, pour un ensemble estimé à plusieurs millions. Sur le terrain, le Brésilien retrouve la lumière après 981 jours loin de la Seleção, conséquence de la grave blessure au genou subie face à l'Uruguay fin 2023. Entré en jeu contre l'Écosse (3-0), il vise désormais le Japon et la suite du tournoi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Brésil
Brésil
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Brésil
      Brésil
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026