Murat Yakin a fait son choix! Denis Zakaria et Ruben Vargas débuteront sur le banc ce jeudi face à la Bosnie-Herzégovine. Silvan Widmer et Fabian Rieder font eux leur retour dans le onze de départ.

Le onze de la Nati contre la Bosnie

Le onze de la Nati contre la Bosnie

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a décidé d'écarter Denis Zakaria et Ruben Vargas du onze de départ ce jeudi à Los Angeles pour affronter la Bosnie-Herzégovine. Fabian Rieder et Silvan Widmer font eux leur retour dans le onze. Il n'est encore pas tout à fait clair dans quel schéma tactique jouera l'équipe de Suisse, qui n'aligne que deux purs joueurs offensifs: Dan Ndoye et Breel Embolo.

A noter que du côté bosnien, la superstar Edin Dzeko est alignée d'entrée.

L'arbitre vient du Portugal et s'appelle João Pedro Silva Pinheiro. Coup d'envoi à 21h, heure suisse.

Suisse: Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Rieder, Ndoye; Embolo

Bosnie: Vasilj; Muhamerovic, Katic, Kolasinac, Dedic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko, Alajbegovic.