La composition de la Nati pour affronter l'Argentine

Voici le onze choisi par Murat Yakin pour affronter l'Argentine. Coup d'envoi à 3h, heure suisse. Ce quart de finale historique est bien sûr à suivre en direct commenté sur Blick!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a choisi son onze de départ! Le sélectionneur suisse a décidé de se passer des services de Ruben Vargas au coup d'envoi et de titulariser Fabian Rieder et Djibril Sow à mi-terrain. Un peu comme contre la Colombie et contrairement à la stratégie adoptée face à l'Algérie, l'option choisie est sur le papier très défensive, avec seulement deux joueurs au tempérarement offensif: Dan Ndoye et Breel Embolo. Il y aura donc des jambes fraîches sur le banc, prêtes à entrer! Denis Zakaria enchaîne lui au poste de latéral droit.

Du côté argentin, les stars sont là: Emiliano Martinez dans les buts, Enzo Fernandez et Alexis MacAllister à mi-terrain, Lionel Messi et Julian Alvarez devant. Quelle équipe!

L'arbitre de la rencontre est d'origine portugaise et s'appelle João Pinheiro. Il a déjà dirigé la Suisse dans cette compétition, lors du deuxième match face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) à Los Angeles.

Suisse: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Sow; Rieder, Ndoye, Embolo.

Argentine: Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Fernandez, MacAllister, Messi, Alvarez.