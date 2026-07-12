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Murat Yakin a tranché
La composition de la Nati pour affronter l'Argentine

Voici le onze choisi par Murat Yakin pour affronter l'Argentine. Coup d'envoi à 3h, heure suisse. Ce quart de finale historique est bien sûr à suivre en direct commenté sur Blick!
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Granit Xhaka est bien sûr titulaire à mi-terrain, dans son rôle habituel de meneur de jeu devant la défense.
Photo: TOTO MARTI
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Murat Yakin a choisi son onze de départ! Le sélectionneur suisse a décidé de se passer des services de Ruben Vargas au coup d'envoi et de titulariser Fabian Rieder et Djibril Sow à mi-terrain. Un peu comme contre la Colombie et contrairement à la stratégie adoptée face à l'Algérie, l'option choisie est sur le papier très défensive, avec seulement deux joueurs au tempérarement offensif: Dan Ndoye et Breel Embolo. Il y aura donc des jambes fraîches sur le banc, prêtes à entrer! Denis Zakaria enchaîne lui au poste de latéral droit.

Du côté argentin, les stars sont là: Emiliano Martinez dans les buts, Enzo Fernandez et Alexis MacAllister à mi-terrain, Lionel Messi et Julian Alvarez devant. Quelle équipe!

L'arbitre de la rencontre est d'origine portugaise et s'appelle João Pinheiro. Il a déjà dirigé la Suisse dans cette compétition, lors du deuxième match face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) à Los Angeles.

Suisse: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Sow; Rieder, Ndoye, Embolo.

Argentine: Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Fernandez, MacAllister, Messi, Alvarez.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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