Murat Yakin a tranché: Denis Zakaria sera titulaire ce samedi face au Qatar. Reste à voir dans quelle position exactement. Johan Manzambi débutera lui sur le banc. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A quatre derrière? A cinq? Avec un système hybride? Murat Yakin a sans doute réservé une surprise aux fans de l'équipe de Suisse et, surtout, au sélectionneur qatari Julen Lopetegui.

Toujours est-il que le chef de la Nati a tranché et décidé de titulariser Denis Zakaria pour cette première rencontre de la Coupe du monde 2026, laquelle se dispute à San Francisco. Le Genevois sera selon toute vraisemblance aligné côté droit de la défense, dans un rôle hybride. Michel Aebischer pourrait être son pendant à gauche, dans un style différent. Silvan Widmer, le seul latéral droit de métier de l'équipe de Suisse, débutera donc sur le banc.

Johan Manzambi entrera lui en cours de jeu. Le sélectionneur lui a préféré Ruben Vargas et Dan Ndoye pour les deux places disponibles en soutien de l'avant-centre Breel Embolo.

L'arbitre vient du Honduras et s'appelle lui Said Martinez. Coup d'envoi à 21h, heure suisse.

Suisse: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo.