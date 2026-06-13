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Murat Yakin a tranché
Denis Zakaria titulaire face au Qatar, Johan Manzambi sur le banc

Murat Yakin a tranché: Denis Zakaria sera titulaire ce samedi face au Qatar. Reste à voir dans quelle position exactement. Johan Manzambi débutera lui sur le banc. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure suisse.
Publié: 19:46 heures
|
Dernière mise à jour: 19:47 heures
Denis Zakaria a eu le sourire en apprenant sa titularisation samedi matin.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

A quatre derrière? A cinq? Avec un système hybride? Murat Yakin a sans doute réservé une surprise aux fans de l'équipe de Suisse et, surtout, au sélectionneur qatari Julen Lopetegui. 

Toujours est-il que le chef de la Nati a tranché et décidé de titulariser Denis Zakaria pour cette première rencontre de la Coupe du monde 2026, laquelle se dispute à San Francisco. Le Genevois sera selon toute vraisemblance aligné côté droit de la défense, dans un rôle hybride. Michel Aebischer pourrait être son pendant à gauche, dans un style différent. Silvan Widmer, le seul latéral droit de métier de l'équipe de Suisse, débutera donc sur le banc.

Johan Manzambi entrera lui en cours de jeu. Le sélectionneur lui a préféré Ruben Vargas et Dan Ndoye pour les deux places disponibles en soutien de l'avant-centre Breel Embolo.

L'arbitre vient du Honduras et s'appelle lui Said Martinez. Coup d'envoi à 21h, heure suisse.

Suisse: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1:0
1
1
3
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
4
Qatar
Qatar
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
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