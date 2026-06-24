Murat Yakin a tranché... et décidé de réserver plusieurs surprises aux supporters de la Nati, ainsi qu'à ses propres joueurs. Johan Manzambi est amené à débuter, contrairement à Dan Ndoye. Les onze joueurs suisses qui seront titulaires n'ont jamais évolué ensemble.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Surprise! Murat Yakin a décidé de titulariser Luca Jaquez ce mercredi face au Canada à Vancouver, ainsi que Johan Manzambi et Djibril Sow. Le sélectionneur a ainsi décidé de sortir du onze de départ Michel Aebischer, Fabian Rieder et Dan Ndoye!

La Nati devrait ainsi évoluer en 4-3-2-1, avec Ruben Vargas et Johan Manzambi en soutien de Breel Embolo. Il s'agira de la toute première fois que la Suisse débutera avec ce onze de départ. Murat Yakin fait donc dans l'inédit! La Suisse va évoluer avec un troisième latéral droit en trois matches, après Denis Zakaria contre le Qatar et Silvan Widmer face à la Bosnie.

L'arbitre sera brésilien et s'appelle Ramon Abatti Abel. Deux joueurs suisses sont sous le coup d'une suspension pour les seizièmes de finale: Nico Elvedi et Denis Zakaria.

Canada: Crépeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choinière, Ahmed; David, Larin

Suisse: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Sow; Vargas, Manzambi; Embolo.