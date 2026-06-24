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Murat Yakin a fait son choix
Voici l'équipe de Suisse qui va défier le Canada ce mercredi soir

Murat Yakin a tranché... et décidé de réserver plusieurs surprises aux supporters de la Nati, ainsi qu'à ses propres joueurs. Johan Manzambi est amené à débuter, contrairement à Dan Ndoye. Les onze joueurs suisses qui seront titulaires n'ont jamais évolué ensemble.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Johan Manzambi, héros du match face à la Bosnie en sortant du banc.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Surprise! Murat Yakin a décidé de titulariser Luca Jaquez ce mercredi face au Canada à Vancouver, ainsi que Johan Manzambi et Djibril Sow. Le sélectionneur a ainsi décidé de sortir du onze de départ Michel Aebischer, Fabian Rieder et Dan Ndoye! 

La Nati devrait ainsi évoluer en 4-3-2-1, avec Ruben Vargas et Johan Manzambi en soutien de Breel Embolo. Il s'agira de la toute première fois que la Suisse débutera avec ce onze de départ. Murat Yakin fait donc dans l'inédit! La Suisse va évoluer avec un troisième latéral droit en trois matches, après Denis Zakaria contre le Qatar et Silvan Widmer face à la Bosnie.

L'arbitre sera brésilien et s'appelle Ramon Abatti Abel. Deux joueurs suisses sont sous le coup d'une suspension pour les seizièmes de finale: Nico Elvedi et Denis Zakaria.

Canada: Crépeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choinière, Ahmed; David, Larin

Suisse: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Sow; Vargas, Manzambi; Embolo.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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