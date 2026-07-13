Diego Forlán pressenti pour prendre les rênes de l'Uruguay

Après l'élimination prématurée de l'Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, la fédération a décidé de se séparer de son sélectionneur Marcelo Bielsa.

Selon le quotidien espagnol «Marca», son successeur devrait être une immense figure du football uruguayen: Diego Forlán. L'ancien international de 47 ans devrait s'engager jusqu'en mars 2027, avant qu'une décision ne soit prise concernant la suite de son mandat.

Le héros du Mondial 2010

Diego Forlán s'était révélé au monde entier lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Auteur de cinq buts, il avait conduit l'Uruguay jusqu'en demi-finales et avait été élu meilleur joueur du tournoi. Au cours de sa carrière, il a notamment porté les couleurs de Manchester United, de l'Atlético de Madrid et de l'Inter Milan.

Comme entraîneur, Diego Forlán a déjà dirigé deux clubs de première division uruguayenne, CA Atenas et Peñarol Montevideo. Il pourrait désormais avoir pour mission de ramener la Celeste au sommet après une Coupe du monde décevante.