Diego Forlán pressenti pour prendre les rênes de l'Uruguay
Après l'élimination prématurée de l'Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, la fédération a décidé de se séparer de son sélectionneur Marcelo Bielsa.
Selon le quotidien espagnol «Marca», son successeur devrait être une immense figure du football uruguayen: Diego Forlán. L'ancien international de 47 ans devrait s'engager jusqu'en mars 2027, avant qu'une décision ne soit prise concernant la suite de son mandat.
Le héros du Mondial 2010
Diego Forlán s'était révélé au monde entier lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Auteur de cinq buts, il avait conduit l'Uruguay jusqu'en demi-finales et avait été élu meilleur joueur du tournoi. Au cours de sa carrière, il a notamment porté les couleurs de Manchester United, de l'Atlético de Madrid et de l'Inter Milan.
Comme entraîneur, Diego Forlán a déjà dirigé deux clubs de première division uruguayenne, CA Atenas et Peñarol Montevideo. Il pourrait désormais avoir pour mission de ramener la Celeste au sommet après une Coupe du monde décevante.
Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l'Afrique du Sud
Le technicien belge Hugo Broos, 74 ans, a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'Afrique du Sud, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable de la fédération nationale de football. Les Bafana Bafana ont atteint les 16es de finale du Mondial.
«Hugo peut continuer à travailler avec l'équipe nationale, mais dans une fonction différente», a indiqué cette source. Broos a annoncé son départ au magazine belge Humo, en précisant que le président de la Fédération sud-africaine Danny Jordaan souhaitait le conserver «dans un rôle différent, comme conseiller ou quelque chose du genre.»
Sous la supervision de Broos, l'Afrique du Sud est sortie pour la première fois de son groupe à une Coupe du monde, en terminant deuxième derrière le Mexique, grâce à une victoire contre la Corée du Sud (1-0). Mais le parcours des Bafana Bafana a pris fin dès les 16es, face au Canada (1-0).
Le FBI enquête sur la fédération argentine
Au lendemain de la qualification de l’Albiceleste pour les quarts de finale du Mondial, des révélations sulfureuses visant le président de la Fédération argentine de football (AFA) , Claudio «Chiqui» Tapia, ont commencé à circuler dans les médias. Selon le quotidien argentin «La Nación», le FBI enquête sur les opérations de l'AFA aux Etats-Unis en marge de la Coupe du monde qui s'y déroule actuellement. Des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude sont notamment évoqué à hauteur de 300 millions de dollars.
«Ces virements comprenaient des paiements totalisant des dizaines de millions de dollars à des sociétés qui, selon les documents analysés par «La Nacion», ne présentaient aucune trace de services identifiables rendus et étaient contrôlées par des personnes qui percevaient des aides sociales et résidaient à Bariloche ou à Buenos Aires», indique le média.
Si ces informations ne sortent qu’aujourd’hui, l’enquête serait en cours depuis 2025. À ce stade, on ignore si Claudio Tapia pourrait être inculpé et, le cas échéant, à quelle échéance. Cette affaire n’a toutefois aucune incidence sur le déroulement de la Coupe du monde.
Le carton jaune de Michael Olise maintenu
Le carton jaune reçu par Michael Olise lors de la victoire de l’équipe de France face au Paraguay en 8e de finale du Mondial-2026 (1-0) a été maintenu par la FIFA, a annoncé mercredi Didier Deschamps en conférence de presse.
«Le carton jaune, ça n’a pas changé. On a reçu une notification de la FIFA ce matin, il est maintenu», a déclaré le sélectionneur des Bleus lors de la conférence de presse d’avant match au Gillette Stadium, en banlieue de Boston.
Le lendemain de la rencontre, la Fédération française de football (FFF) avait demandé l’annulation du carton reçu par Olise, considérant que la faute pour laquelle le meneur de jeu des Bleus avait été sanctionnée n’avait pas eu lieu.
Dans le temps additionnel d’une rencontre à couteaux tirés, Olise (24 ans, 22 sélections) a été sanctionné par l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev pour une altercation avec le Paraguayen Matias Galarza alors que les images montrent clairement qu’il n’a pas touché son adversaire.
Le joueur du Bayern Munich a mis son doigt devant sa bouche et, dans la foulée, le milieu paraguayen s’est effondré sur la pelouse, feignant un coup au visage du Français. Ce qui a poussé l’arbitre à l’avertir.
Zlatko Dalic n'est plus le sélectionneur de la Croatie
Le sélectionneur Zlatko Dalic, qui a conduit la Croatie à une finale historique à la Coupe du monde 2018, a annoncé mercredi qu’il quittait son poste après neuf ans en fonctions, quelques jours après l’élimination contre le Portugal au Mondial 2026.
La Croatie, demi-finaliste en 2022, n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale de l’édition nord-américaine, butant lors d’un match haletant – et trois buts refusés pour hors-jeu – contre le Portugal (2-1).
«C’est le bon moment pour mettre un terme à cette incroyable aventure (...) Je pars le cœur rempli et fier d’avoir apporté ma contribution aux plus grands succès de l’histoire du football croate», a fait savoir le technicien de 59 ans dans un communiqué. «Le nom de Zlatko restera à jamais gravé en lettres d’or dans l’histoire du football croate», a réagi dans le même communiqué le président de la Fédération croate de football (HNS), Marijan Kustic.
Les années de Zlatko Dalic à la tête de la sélection croate (2017-2026) sont parmi les plus fastes du football croate. Outre la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, perdue face à la France, il a conduit l’équipe jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar et en huitièmes de finale de l’Euro-2020.
Fin de tournoi pour le Belge Onana
Le milieu de terrain de la Belgique Amadou Onana souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et est forfait pour la suite de la Coupe du monde, a annoncé la Fédération belge mardi. Le joueur était sorti blessé mardi à Seattle après vingt minutes de jeu lors du huitième de finale gagné par les Diables Rouges contre les États-Unis (4-1).
Le sélectionneur Rudi Garcia avait alors redouté «une blessure sérieuse». «Les examens médicaux ont malheureusement confirmé qu’Amadou souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. C’est une très mauvaise nouvelle, tant pour lui personnellement que pour l’équipe», a indiqué le médecin de l’équipe Brahim Hacene.
«En concertation avec le joueur et son club (Aston Villa, ndlr), il a été décidé qu’Amadou resterait avec le groupe au moins jusqu’à l’issue du quart de finale (face à l’Espagne vendredi)», a précisé le communiqué de la Fédération belge.
La blessure d’Onana, l’un des leaders du vestiaire des Diables Rouges, a provoqué une vive émotion parmi ses équipiers qui se sont empressés d’aller consoler le solide milieu défensif dès le coup de sifflet final du match face aux Américains.
Aguirre quitte bien son poste de sélectionneur du Mexique
Javier Aguirre (67 ans) a confirmé la fin de son troisième mandat à la tête de la sélection mexicaine après la défaite (3-2) contre l'Angleterre en 8es de finale de la Coupe du monde au stade Azteca dimanche. Comme prévu, c'est l'ancien défenseur international Rafael Marquez, de 20 ans son cadet, qui lui succédera.
Rafael Marquez, qui a lui-même disputé 148 matches avec l'équipe nationale, fait déjà partie du staff technique d'Aguirre depuis deux ans. »Je lui ai dit qu'il pourrait toujours compter sur moi«, a déclaré Javier Aguirre.
Aguirre avait pris les rênes d'El Tri pour la première fois en 2001 et n’y était resté qu’un an à l’époque. Son deuxième mandat s’est étendu d’avril 2009 à fin juin 2010, tandis que le troisième a débuté à l’été 2024. «Je fais mes adieux au football. Adieu au stade Azteca. Je pars la tête haute», a-t-il lâché.
Source: ATS
Cristiano Ronaldo tacle un journaliste avant le huitième de finale
A quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Portugal et l'Espagne, Cristiano Ronaldo a fait parler de lui en conférence de presse. Comme le rapporte L'Équipe, le capitaine portugais s'en est directement pris à un journaliste, qu'il accuse de ne pas l'apprécier. «Toi, je sais que tu ne m'aimes pas», a lancé la star de 41 ans.
Le quintuple Ballon d'Or a ensuite poursuivi: «La chose la plus difficile à 41 ans, c'est de parler avec certains journalistes, surtout ceux qui ne m'aiment pas.» Ses propos ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, à quelques heures d'un duel très attendu face à l'Espagne.
Mexique-Angleterre pourrait être avancé en raison de la météo
La FIFA étudie la possibilité d'avancer l'horaire du 8e de finale du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Angleterre en raison de possibles intempéries à Mexico. Prévu dimanche à 18h à l'Azteca, le match pourrait se jouer six heures plus tôt.
L'instance organisatrice de la Coupe du monde «mène actuellement des discussions en vue d'avancer l'heure du coup d'envoi du match Mexique-Angleterre plus tôt dans la journée de dimanche, en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment d'inondations», indique une source proche du dossier à l'AFP.
Plusieurs médias locaux avancent que cette rencontre se disputerait à 12h locales (20h en Suisse). Si c'est le cas, cela pourrait avoir un impact sur la programmation de l'autre 8e de finale au programme ce jour-là, Brésil-Norvège, qui doit se jouer à 16h à East Rutherford près de New York (22h en Suisse).
Mardi, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur, déjà disputé à l'Azteca, avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.
(Source: AFP)
La Fédération allemande en «discussions» avec Klopp
La Fédération allemande de football (DFB) va débuter des «discussions» avec Jürgen Klopp après la démission de Julian Nagelsmann du poste de sélectionneur de la Mannschaft, a annoncé la DFB vendredi.
Les instances de la DFB ont accepté de "résilier immédiatement le contrat avec le sélectionneur Julian Nagelsmann" qui courait jusqu'à l'été 2028, a expliqué la DFB dans un communiqué, précisant qu'elle allait, en vue de la succession, «entamer des discussions avec Jürgen Klopp», qui a «déjà fait savoir qu'il était prêt, sur le principe, à prendre ce poste».
Source: ATS
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0