Le sélectionneur espagnol du Qatar Julen Lopetegui a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe du monde 2026. La sélection qatarie ne compte que des joueurs évoluant dans le championnat national, à une exception près.
Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur avec la plus grosse valeur marchande est l'attaquant Akram Afif, estimé à 8 millions d'euros. Il a inscrit 15 buts en 22 matches cette saison avec son club d'Al-Sadd dans le championnat qatari. Homam Al-Amin, arrière gauche de 26 ans, est le seul joueur de cette sélection à ne pas évoluer au pays, même s'il appartient à Al-Duhail. Il a terminé la saison en prêt au Cultural Leonesa, en deuxième division espagnole.
Le Qatar évoluera dans le groupe B et sera le premier adversaire de la Suisse. La rencontre aura lieu à San Francisco le 13 juin, puis il affrontera le Canada à Vancouver le 18 juin, et enfin la Bosnie-Herzégovine à Seattle le 24 juin.
La liste:
Gardiens: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada.
Défenseurs: Issa Lay, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Al Hashmi Al Hussein, Ayoub Al Alawi, Hommam Al Amin, Lucas Mendes.
Milieux de terrain: Ahmed Fathi, Jassem Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohamed Manai.
Attaquants: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Hassan Al Haydos, Ahmed Al Janhi, Ahmed Alaaeldin, Mohammed Montari, Yousef Abdulrazzaq, Edmilson Junior.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0