DE
FR

Avec une exception
Premier adversaire de la Nati, le Qatar dévoile sa liste des 26

Julen Lopetegui a annoncé mercredi la liste des joueurs qui défendront les couleurs du Qatar cet été. Ils évoluent tous au pays, à part Homam Al-Amin.
Publié: 15:39 heures
Le sélectionneur Julen Lopetegui a opté en grande majorité pour des joueurs évoluant au Qatar.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le sélectionneur espagnol du Qatar Julen Lopetegui a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe du monde 2026. La sélection qatarie ne compte que des joueurs évoluant dans le championnat national, à une exception près.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur avec la plus grosse valeur marchande est l'attaquant Akram Afif, estimé à 8 millions d'euros. Il a inscrit 15 buts en 22 matches cette saison avec son club d'Al-Sadd dans le championnat qatari. Homam Al-Amin, arrière gauche de 26 ans, est le seul joueur de cette sélection à ne pas évoluer au pays, même s'il appartient à Al-Duhail. Il a terminé la saison en prêt au Cultural Leonesa, en deuxième division espagnole.

Le Qatar évoluera dans le groupe B et sera le premier adversaire de la Suisse. La rencontre aura lieu à San Francisco le 13 juin, puis il affrontera le Canada à Vancouver le 18 juin, et enfin la Bosnie-Herzégovine à Seattle le 24 juin.

La liste:

Gardiens: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada.
Défenseurs: Issa Lay, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Al Hashmi Al Hussein, Ayoub Al Alawi, Hommam Al Amin, Lucas Mendes.
Milieux de terrain: Ahmed Fathi, Jassem Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohamed Manai.
Attaquants: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Hassan Al Haydos, Ahmed Al Janhi, Ahmed Alaaeldin, Mohammed Montari, Yousef Abdulrazzaq, Edmilson Junior.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Qatar
Qatar
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Qatar
      Qatar
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026