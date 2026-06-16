DE
FR

Sabri Lamouchi doit s'en aller
Un sélectionneur remplacé après un match de Coupe du monde!

Un seul match et retour dans l'avion! Sabri Lamouchi n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. L'ex-international français a été licencié après la très lourde défaite 5-1 face à la Suède et a déjà été remplacé.
Publié: 01:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
1/2
Hervé Renard dirigera la Tunisie pour le reste de la Coupe du monde au moins.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sabri Lamouchi n'est plus l'entraîneur de la Tunisie, a annoncé lundi la Fédération tunisienne. L'ancien international français n'a donc pas survécu à la lourde défaite subie par les Aigles de Carthage dimanche face à la Suède pour leur entrée en lice dans le Mondial 2026.

«Il a été officiellement décidé de licencier l'entraîneur Sabri Lamouchi», a écrit la Fédération tunisienne sur son compte Instagram. Mondher Kebaier assurera l'intérim pour les prochains matches de la Tunisie dans le groupe F, contre le Japon et les Pays-Bas.

Une seule victoire en cinq matches

Agé de 56 ans, Mondher Kebaier a déjà entraîné la Tunisie de 2019 à janvier 2022. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Tunisiens avaient battu en phase de groupes la France, future finaliste. Quatre ans plus tard, le match d'ouverture contre la Suède s'est soldé par une débâcle.

Sabri Lamouchi (54 ans) n'avait pris ses fonctions que cinq mois plus tôt. Au cours des cinq matches internationaux disputés pendant son bref mandat, il n'a fêté qu’une seule victoire, contre Haïti (1-0). Avant même le début de la Coupe du monde, les médias tunisiens évoquaient une équipe difficile à diriger, au sein de laquelle les joueurs expérimentés et les nouveaux venus peinaient à s'entendre.

Son successeur est déjà connu. Sabri Lamouchi sera remplacé pour le reste de la Coupe du monde par un autre technicien français, Hervé Renard. La nouvelle a été annoncée le président de Fédération tunisienne à la télévision publique. «Renard arrivera mardi à Monterrey où il dirigera la première séance d'entraînement avec l'équipe», a ajouté le média officiel.

Il n'est pas le premier sélectionneur de l'histoire à se faire licencier durant une Coupe du monde. Henryk Kasperczak, déjà avec la Tunisie, le fut en 1998 après deux défaites en phase de groupes. Le Mondial disputé en France cette année-là avait fait deux autres vicitimes: Cha Bum-kun (Corée du Sud) et le Brésilien Carlos Alberto Parreira (Arabie Saoudite).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus