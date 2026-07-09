Les supporters lausannois de la Nati peuvent se réjouir: la Ville a autorisé les établissements à ouvrir pendant la nuit. Ils pourront donc vivre Suisse-Argentine ensemble, dans les bars et les restaurants, y compris en terrasse.

Blick Sport

Après les cantons de Genève et du Jura, c'est au tour de la Ville de Lausanne de faire une annonce qui va ravir les amoureux de la Nati. En effet, les établissements lausannois pourront rester ouvert pour le match contre l'Argentine, dans la nuit de samedi à dimanche (coup d'envoi à 3h du matin).

Cafés, restaurants et bars pourront donc diffuser le quart de finale. Et Lausanne va plus loin: les terrasses seront, elles aussi, ouvertes. Cela n'est pas le cas dans le Jura ou à Genève et cela n'avait pas été permis lors du seizième de finale face à l'Algérie. Une seule condition cependant: ne pas diffuser d’autres sons que celui de la partie.