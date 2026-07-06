À 10 contre 11, l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en venant à bout du Mexique 3-2. Jude Bellingham a inscrit deux buts pour les «Three Lions».

ATS Agence télégraphique suisse

Après soixante ans sans le moindre titre, l’Angleterre peut à nouveau rêver en couleurs. À Mexico, les «Three Lions» ont livré une performance XXL pour se hisser en quart de finale de la Coupe du monde.

La formation de Thomas Tuchel s’est imposée 3-2 devant le Mexique pour obtenir le droit de défier la Norvège d’Erling Haaland samedi à Miami. Retardée d’une heure en raison des intempéries, cette rencontre aura tenu toutes ses promesses. Marquée notamment par l’expulsion justifiée de Jarell Quansah (54e) qui a contraint les Anglais à défendre à dix pendant plus de 45 minutes et par deux penalties qui ne souffrent aucune contestation, elle fut la plus prenante jouée depuis le début du tournoi.

L’Angleterre peut dire merci à Jordan Pickford et à Jude Bellingham. Le gardien a réussi deux arrêts magnifiques sur des têtes de Raul Jimenez (15e et 45e) à des instants cruciaux de la rencontre. Quant au joueur du Real Madrid, il a signé un doublé en l’espace de deux minutes (36e et 38e) pour placer son équipe sur les bons rails.

Passeur sur le 2-0 et maître de ses nerfs pour transformer le penalty du 3-1 (60e), Harry Kane a, lui aussi, parfaitement tenu son rang. Auteur de six buts désormais dans cette Coupe du monde, le capitaine n’est qu’à une longueur des trois «fantastiques», on veut parler de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Inscrire un septième but pour rejoindre leur table n’était pas vraiment l’objectif premier d'Harry Kane en fin de rencontre. Il s’est plutôt efforcé d’être le premier défenseur face aux incessantes vagues mexicaines avant d’être remplacé à la 90e.

C’est donc du banc que le capitaine a entendu le coup de sifflet final après... 11 minutes de temps additionnel. Un coup de sifflet comme une délivrance. Comme l’espoir aussi de briser cette malédiction vieille de 60 ans qui veut fait croire que l’Angleterre ne gagnera plus jamais.