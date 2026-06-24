Les stars du ski soutiennent la Nati

La Fédération internationale de ski a demandé aux stars du ski suisse qui elles allaient soutenir lors du match face au Canada. La réponse n'est que peu surprenante.

Blick Sport

Suisse ou Canada? C'est la question qu'a posée la Fédération internationale de ski sur ses réseaux sociaux à plusieurs représentants à croix blanche. Mais pas seulement puisque là, la réponse pouvait presque paraître évidente.

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La FIS a également demandé à Corinne Suter, Loïc Meillard, Jasmine Flury et Tanguy Nef qui allait gagner la Coupe du monde, ainsi que le scénario du match face au Canada ce mercredi.

Corinne Suter

La Schwytzoise est une fan de l'équipe de Suisse. Elle l'a prouvé à l'été 2024, lorsqu'elle s'est rendue en Allemagne pour l'Euro en compagnie de son ami. Forcément, Corinne Suter a pronostiqué une victoire de la Nati, 1-0. Le seul buteur dans cette rencontre? Qui d'autre que le Genevois, Johan Manzambi.

Par contre, patriotique, Corinne Suter ne l'est pas jusqu'au bout. Elle imagine bien l'Espagne remporter la Coupe du monde cette année, malgré le départ compliqué face au Cap-Vert (0-0). La Roja s'est toutefois bien rattrapée contre l'Arabie saoudite (4-0).

Loïc Meillard

Papa depuis peu, le Valaisan ne sait pas encore s'il pourra regarder le match. «Ça va dépendre du temps que j'ai avec ma famille ce soir», prévient-il.

Par contre, concernant les pronostics, il n'a aucun doute. «Bien sûr que la Suisse va gagner: 2-1, écrit-il. Mais même si j'aime beaucoup mon pays, l'Argentine va remporter la Coupe du monde.» Fan de Lionel Messi, Loïc Meillard?

Jasmine Flury

Il y aura des buts selon le pronostic de la Grisonne. Pour Jasmine Flury, la Suisse va s'imposer 3-1 contre le Canada. D'ailleurs, Breel Embolo et Johan Manzambi vont marquer, qui se trouve en ce moment à Bormio.

Avant même le début du tournoi, la championne du monde 2023 de descente imaginait bien l'Espagne l'emporter. Elle garde ce choix, mais n'est plus aussi sûre d'elle. «Peut-être qu'on aura le droit à une grosse surprise.» La Suisse, pourquoi pas?

Tanguy Nef

Le Genevois est plus que patriote envers son pays: il l'est aussi avec son canton. Selon lui, la Suisse va s'imposer 2-1 face au Canada, avec deux buts de son «compatriote» Johan Manzambi.

Par contre, le champion olympique de combiné imagine bien l'Angleterre ramener la Coupe à la maison cette année. Après un gros premier match (victoire 4-2 face à la Croatie), Harry Kane et ses coéquipiers ont calé face au Ghana (0-0).