Le directeur des opérations de la FIFA n’est plus en fonction depuis ce lundi. Son départ intervient trois semaines après ses virulentes critiques contre Gianni Infantino. La FIFA confirme la fin de leur collaboration, sans préciser les circonstances de son départ.

Dominik Mani

Kevin Lamour n'est plus employé de la FIFA. On ignore pour l'heure s'il a quitté son poste de son plein gré ou s'il a été licencié. «The Athletic» affirme que le Français de 46 ans aurait démissionné. Martyn Ziegler, du «Times», soutient au contraire sur X que Lamour a été licencié.

Kevin Lamour s'était fait connaître à l'échelle internationale après avoir publiquement critiqué, fin juillet, la manière d'agir du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que ses projets d'ouvrir la porte de la FIFA à des investisseurs privés.

S'adressant à l'Associated Press, Kevin Lamour avait affirmé avoir été trompé au sujet des projets de Gianni Infantino. Interrogée par «The Athletic», la FIFA a confirmé le départ de Kevin Lamour.

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«La FIFA peut confirmer que la collaboration entre la FIFA et Kevin Lamour, en tant que directeur des opérations de la FIFA, a pris fin le 17 août 2026», a indiqué l'instance. Celle-ci remercie le Français pour ses deux années de service et lui souhaite « bonne chance pour l'avenir ».

Kevin Lamour connaît Gianni Infantino depuis l'époque de l'UEFA

Kevin Lamour, qui avait travaillé avec Gianni Infantino à l'UEFA, avait vivement critiqué le projet auprès de l'AP en juillet. «C'est le projet d'une seule personne», avait-il déclaré. À ses yeux, celui-ci ne devait pas voir le jour. Il estimait au contraire qu'il était temps que les responsables du football se posent les bonnes questions et prennent les décisions qui s'imposent.

Kevin Lamour savait toutefois que ses déclarations publiques pouvaient lui coûter son poste. Il s'était dit prêt à en assumer les conséquences. «Si cela signifie que je perds mon emploi, tant pis.» Il ajoutait qu'il comprendrait et respecterait une telle décision.

«Au moins, je pourrai bien dormir cette nuit», avait-il encore déclaré à l'AP.