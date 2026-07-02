Suisse - Algérie vendredi en 16e de finale: l'humoriste lausannois Yacine Nemra, né à Lausanne et d'origine algérienne, devrait se réjouir. Au lieu de ça, il est «pour personne» dans ce derby très spécial pour lui.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Humoriste fan absolu de la Nati, Yacine Nemra vient de voir le pire des scénarios s'écrire sous ses yeux. En encaissant le 3-3 dans les arrêts de jeu contre l'Autriche, l'Algérie a évité l'Espagne en 16es de finale pour tomber sur... l'équipe de Suisse. Pour le Lausannois, cette affiche n'a rien d'un match sympa.

Entre tendresse pour l'Algérie, fanatisme pour l'équipe de Suisse et une trentaine de potes qui le chambrent déjà, il a accepté de démêler tout ça. Verdict: il est «pour personne».

On commence peut-être par la question la plus bête. Tu es pour qui, vendredi?

Pour personne. C'est horrible, mais c'est comme ça. En vrai, je n'avais juste pas envie de ce match.

Quand l'Algérie décroche sa qualif en évitant l'Espagne, les supporters algériens exultent. Et toi, dans ton coin?

Moi? Je suis le seul à faire la gueule (rires). Il y avait des vidéos partout de fans qui criaient parce qu'ils ne voulaient surtout pas affronter l'Espagne. Résultat, ils tombent sur la Suisse, et tout le monde est soulagé... sauf moi. Eux, ils évitent le gros morceau. Moi, je récupère un match dont je n'avais aucune envie.

Pourtant, deux équipes à aimer, c'est un luxe.

Au contraire. Je suis Suisse, méga fan de la Nati, et j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Peu importe le résultat, il y aura un moyen de me chambrer.

Ce chambrage a déjà commencé?

Directement. J'ai reçu une trentaine de messages, tous pareils: «Alors, tu vas vivre ton derby?» J'ai répondu la même chose à tout le monde: «Ça me saoule.».

Tu le regarderas avec qui ce Suisse - Algérie?

Avec mon père. Lui m'a écrit tout content: «Mes deux équipes préférées à la Coupe du monde!» Moi, je lui ai dit: «Non, ça me saoule (rires)». Mais c'est beau pour la famille, je l'avoue. Je n'ai jamais vu un Suisse - Algérie de ma vie.

Et lui?

Je crois qu'il en avait vu un à Alger. Cela devait être dans les années 1970. On a un lien très fort aux deux pays.

Une double histoire qui n'a rien d'évident.

Non, mais c'est une histoire plutôt apaisée: contrairement à la France, la Suisse et l'Algérie ont des relations cordiales. Pendant la guerre d'indépendance, la Suisse a même été un point de soutien. Grosse pensée d'ailleurs à Jean Ziegler, qui vient de nous quitter et qui, sur ces questions-là, était très présent.

Tu es très connecté à la communauté algérienne d'ici?

Pas tant que ça, honnêtement. Mon père a ses amis algériens, moi beaucoup moins. Et la diaspora algérienne est plus distendue en Suisse romande, il me semble.

Donc, algérien de cœur, ça on peut le dire?

Oui, on peut le dire. Mais il faut être honnête: je ne parle pas arabe, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'y allais une fois par an quand j'étais gamin. Je suis surtout suisse. Et accessoirement méga fan du Lausanne HC, mais ça tu le sais (rires). Déjà que j'avais pas envie de vivre le quart de finale du LHC contre Genève... Maintenant, tu me rajoutes ça.

Le foot algérien, tu le suis vraiment?

À fond! Dès que je peux. Ce qui m'agace, c'est qu'on sous-estime tout le temps cette équipe. L'Algérie de Riyad Mahrez, Yacine Brahimi et compagnie, celle qui a raté 2018 et 2022, était la meilleure de tous les temps. Et elle était en tout cas au niveau de la meilleure Nati avec, en bonus, une vraie star avec Riyad Mahrez, un joueur qu’on n'a pas encore eu ici. Johan Manzambi y arrivera peut-être, mais on n'y est pas encore.

Et le Riyad Mahrez d'aujourd'hui, à 35 ans, il pèse encore?

Il reste le capitaine, le visage de l'équipe. Mais ce n'est plus le Mahrez de Manchester City. C'est un peu comme si, chez nous, on alignait encore Xherdan Shaqiri titulaire: tu gardes la star, mais derrière, ça freine un peu la nouvelle génération.

L'équipe d'aujourd'hui, face à la Nati, elle se situe où?

Poste par poste, l'Algérie n'est pas plus faible. Regarde Ibrahim Maza, le milieu de 20 ans à Leverkusen, c'est une pépite. Mohammed Amoura, l'attaquant de Wolfsburg, peut revenir vendredi après sa blessure. Le vrai point faible, c'est le gardien: 7 buts encaissés en poules, et Luca Zidane sorti après deux matches ratés. C'est trop et il y a de quoi s'inquiéter à ce poste.

Et le cliché de l'équipe africaine qui cale dès que ça compte, on en parle?

Ça me rend fou (rires). Et cette année, le discours a explosé en vol: 9 équipes africaines sur 10 au tour suivant, le meilleur ratio de toutes les confédérations. Seule la Tunisie est passée à côté. Le Ghana, le Maroc, ce sont de vrais candidats à une demi-finale. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fait bonne impression. Le Cameroun n'est pas là, le Nigéria n'est pas là. Il y a encore de sacrées équipes à la maison. Finalement, en Europe je ne suis pas sûr qu'il manque grand monde à part l'Italie et évidemment la Russie pour d'autres raisons. Mais la densité du football africain est impressionnante en ce moment.

Et l'Algérie dans tout ça?

On verra. Je la vois s'arrêter en 16e... et je ne serai pas si déçu (rires). Surtout que si l'on est pragmatique, j'ai l'impression que la Suisse a peut-être plus de chances d'aller plus loin.

Mais quoi qu'il arrive, tu seras soulagé quand ce sera passé...

Oui, parce que ça me fait un peu chier de me retrouver dans la position où des gens vont me vanner alors que j'ai rien demandé (). Si la Suisse gagne, je serai heureux. Je suis Suisse et méga-fan de cette équipe. Rien ne me rend plus fou que la Nati qui bat l'Espagne ou la France. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est que du coup, j'ai l'impression que peu importe le résultat, je vais perdre quelque chose. Ce serait tellement mieux de pouvoir virer une équipe qu'on n'aime pas et garder les deux. Allez, on vire les Américains et on fait passer la Suisse et l'Algérie.