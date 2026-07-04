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L'heure, c'est l'heure!
Non, le choc entre le Mexique et l'Angleterre ne sera pas avancé

Le choc entre le Mexique et l'Angleterre de la Coupe du monde 2026 aura lieu dimanche à 18h à Mexico, malgré des prévisions météo inquiétantes. La FIFA a décidé de ne pas modifier le programme initial.
Publié: il y a 41 minutes
Ca joue, messieurs!
Photo: FIFA via Getty Images

Le huitième de finale du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Angleterre se jouera comme prévu dimanche à 18h (2h en Suisse), alors qu'un changement d'horaire avait été envisagé en raison d'intempéries possibles à Mexico, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

«Après discussions, le match entre le Mexique et l'Angleterre débutera comme prévu à 18h locales dimanche», a indiqué cette source à l'AFP. «La reprogrammation de l'heure du coup d'envoi n'a jamais été décidée.»

Des risques liés à la météo

Cette source avait indiqué un peu plus tôt que la FIFA avait «des discussions en vue d'avancer l'heure du coup d'envoi du match Mexique-Angleterre plus tôt dans la journée de dimanche, en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment d'inondations».

Plusieurs médias locaux avaient rapporté que la rencontre se disputerait à 12h locales (20h en Suisse), ce qui aurait pu avoir un impact sur la programmation de l'autre 8e de finale au programme ce jour-là, Brésil-Norvège, qui doit se jouer à 16h à East Rutherford près de New York (22h en Suisse).

La perspective d'avancer l'heure du match n'était pas du tout du goût du sélectionneur mexicain Javier Aguirre.

«Comme un coup de poing dans le ventre»

«Ce serait comme un coup de poing dans le ventre, parce qu'il faudrait tout changer: le programme, tout le travail... On se retrouverait avec six heures de préparation en moins. Je n'aime pas ça du tout», a-t-il dit à une chaîne de télévision mexicaine.

«Évidemment, nous nous plierons à la décision de la FIFA, mais ni moi ni mes joueurs n'apprécions cette situation. On ne m'a pas consulté du tout. Je crois que la sélection n'a pas joué à midi depuis 40 ans, depuis la Coupe du monde 1986. La Fifa organise, décide et je m'y plierai. On s'adapte, pas d'excuses, on va jouer», a-t-il ajouté.

Mardi, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur, déjà disputé à l'Azteca, avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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