Le choc entre le Mexique et l'Angleterre de la Coupe du monde 2026 aura lieu dimanche à 18h à Mexico, malgré des prévisions météo inquiétantes. La FIFA a décidé de ne pas modifier le programme initial.

Non, le choc entre le Mexique et l'Angleterre ne sera pas avancé

Non, le choc entre le Mexique et l'Angleterre ne sera pas avancé

Le huitième de finale du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Angleterre se jouera comme prévu dimanche à 18h (2h en Suisse), alors qu'un changement d'horaire avait été envisagé en raison d'intempéries possibles à Mexico, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

«Après discussions, le match entre le Mexique et l'Angleterre débutera comme prévu à 18h locales dimanche», a indiqué cette source à l'AFP. «La reprogrammation de l'heure du coup d'envoi n'a jamais été décidée.»

Des risques liés à la météo

Cette source avait indiqué un peu plus tôt que la FIFA avait «des discussions en vue d'avancer l'heure du coup d'envoi du match Mexique-Angleterre plus tôt dans la journée de dimanche, en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment d'inondations».

Plusieurs médias locaux avaient rapporté que la rencontre se disputerait à 12h locales (20h en Suisse), ce qui aurait pu avoir un impact sur la programmation de l'autre 8e de finale au programme ce jour-là, Brésil-Norvège, qui doit se jouer à 16h à East Rutherford près de New York (22h en Suisse).

La perspective d'avancer l'heure du match n'était pas du tout du goût du sélectionneur mexicain Javier Aguirre.

«Comme un coup de poing dans le ventre»

«Ce serait comme un coup de poing dans le ventre, parce qu'il faudrait tout changer: le programme, tout le travail... On se retrouverait avec six heures de préparation en moins. Je n'aime pas ça du tout», a-t-il dit à une chaîne de télévision mexicaine.

«Évidemment, nous nous plierons à la décision de la FIFA, mais ni moi ni mes joueurs n'apprécions cette situation. On ne m'a pas consulté du tout. Je crois que la sélection n'a pas joué à midi depuis 40 ans, depuis la Coupe du monde 1986. La Fifa organise, décide et je m'y plierai. On s'adapte, pas d'excuses, on va jouer», a-t-il ajouté.

Mardi, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur, déjà disputé à l'Azteca, avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.