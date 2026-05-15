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Les visas se font attendre
L'Iran choisit la Turquie pour préparer la Coupe du monde

La sélection iranienne a choisi la Turquie pour se préparer à la Coupe du monde. Les visas pour les Etats-Unis , eux, se font toujours attendre.
Publié: il y a 31 minutes
L'équipe nationale iranienne sera soutenue par tout un peuple.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe d'Iran effectuera un stage de préparation en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026, qui débute le mois prochain. Des médias locaux ont rapporté la nouvelle vendredi.

«La prochaine phase de préparation de l'équipe nationale doit se dérouler à Antalya, en Turquie», a indiqué le site Football360, précisant que la sélection rejoindrait ensuite l'Arizona et Tucson pour poursuivre sa préparation.

A Antalya, la Team Melli espère disputer deux matches amicaux, même si seule une rencontre face à la Gambie le 29 mai a été confirmée jusqu'ici, a déclaré Sam Mehdizadeh, agent de matches irano-canadien à la tête d'une société organisant des rencontres amicales impliquant la sélection iranienne. Celle-ci a déjà effectué un stage dans la station balnéaire turque en mars.

La date exacte du départ des Iraniens pour la Turquie n'était pas connue dans l'immédiat. Les joueurs doivent également profiter de leur passage dans ce pays pour effectuer les démarches liées à l'obtention de visas pour les Etats-Unis, en plein conflit entre Téhéran et Washington. Selon le média sportif iranien Varzesh3, l'équipe devrait quitter l'Iran samedi.

Pas encore de visa pour les joueurs

Ces informations interviennent au lendemain des déclarations du président de la Fédération iranienne Mehdi Taj, affirmant qu'aucun visa n'avait encore été délivré à la Team Melli pour entrer aux Etats-Unis dans le cadre du Mondial (11 juin-19 juillet). Mehdi Taj doit s'entretenir avec le président de la FIFA Gianni Infantino, alors que Téhéran cherche à obtenir des garanties pour son équipe en vue du séjour aux Etats-Unis.

Cité par l'agence Irna, le patron de la fédération iranienne a aussi affirmé que les joueurs devraient se soumettre à une prise d'empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa, tout en souhaitant éviter un déplacement de plus de 450 kilomètres entre Antalya et Ankara dans ce but.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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