La Coupe du monde s'est déroulée pour la première fois aux Etats-Unis en 1994 et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur leurs exploits. Aujourd'hui, Dominique Herr.

Christian Finkbeiner

Dominique Herr était titulaire en défense centrale lors de la Coupe du monde 1994. Au cours de sa carrière, le Bâlois, désormais âgé de 60 ans, a porté les couleurs du FC Bâle, du Lausanne-Sports et du FC Sion, avec qui, il a remporté deux Coupes de Suisse. Il compte également 52 sélections avec l'équipe de Suisse. Retraité depuis le début de l'année, il travaillait encore récemment pour la Bâloise et vit aujourd'hui à Münchenstein.

Blick: Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette photo avec la Cadillac?

Dominique Herr: J'ai encore cette photo à la maison. C'est un beau souvenir qui me ressemble assez bien. On nous avait demandé de choisir quelque chose qui nous reliait aux États-Unis. Comme ma voiture de rêve – et aussi ma première voiture – était une Ford Mustang, une américaine s'imposait presque naturellement.

Quel souvenir gardez-vous de cette Coupe du monde?

Tout était nouveau pour nous. L'attention médiatique, les conférences de presse, nous n'étions pas habitués à cela. Puis il y a eu cette première entrée dans un stade de Coupe du monde, le Pontiac Silverdome, complètement fermé. C'était quelque chose de très particulier. Et bien sûr, le match contre la Roumanie, qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands moments de l'histoire de la Nati. Toute ma vie, des gens sont venus m'en parler.

Avec qui partagiez-vous votre chambre?

Pendant la Coupe du monde, nous avions tous une chambre individuelle. En temps normal, je la partageais souvent avec Stefan Huber ou Adrian Knup. Nous nous entendions très bien, nous connaissions les habitudes de chacun et nos familles se connaissaient.

Comment occupiez-vous votre temps libre?

Je n'étais ni un grand joueur de cartes ni quelqu'un qui passait ses journées à la piscine. J'écoutais beaucoup de musique et je lisais énormément.

Avec quels joueurs avez-vous échangé votre maillot?

Contre les États-Unis, avec Earnie Stewart. Contre l'Espagne, avec Luis Enrique. Pour ce celui-là, j'ai déjà reçu plusieurs offres. On m'a proposé jusqu'à 2000 euros.

Que sont devenus ces maillots?

J'en ai parfois prêté à des restaurants pour qu'ils les exposent, car j'en possédais beaucoup. J'en ai aussi offert certains au Musée du sport de Bâle. Quant à celui de Jürgen Klinsmann, je l'ai donné à un très bon ami. J'adorais le design du maillot américain, même s'il a souvent été considéré comme l'un des plus moches de l'histoire. Et voir aujourd'hui Luis Enrique connaître autant de succès comme entraîneur donne encore plus de valeur à ce souvenir.

Quelles primes aviez-vous touchées lors de cette Coupe du monde?

Nous avions reçu environ 25'000 francs pour notre participation, auxquels s'ajoutaient différentes primes liées aux matches et aux résultats. Avant le tournoi, il y avait aussi eu une polémique autour des droits de merchandising, car l'ASF n'avait pas consulté les joueurs. Cela avait fait beaucoup de bruit à l'époque.

Avec quels anciens internationaux êtes-vous encore en contact?

À Bâle, je croise encore Adrian Knup de temps en temps. Et en Valais, je suis toujours en contact avec Yvan Quentin. Nous formions le clan des amateurs de heavy metal et allions régulièrement à des concerts ensemble. Nous avions grandi avec Kiss, Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin ou encore Metallica.

Êtes-vous retourné depuis à une Coupe du monde?

Oui, en 2006. J'étais à Dortmund pour le match de la Suisse contre le Togo. Ce fut une expérience magnifique, avec une ambiance extraordinaire.

Jusqu'où voyez-vous aller la Nati?

L'évolution de l'équipe de Suisse est remarquable. Aujourd'hui, sa présence dans les grands tournois semble presque aller de soi. Les joueurs ont accumulé beaucoup d'expérience et savent parfaitement comment gérer ce genre d'événements. À partir des quarts de finale, tout devient possible.

Qui est selon vous le plus grand footballeur suisse de l'histoire?

Il est très difficile de comparer les générations. À leur époque, Karl Odermatt et Fritz Künzli étaient des joueurs exceptionnels, capables d'évoluer au plus haut niveau international. De mon temps, il y avait Stéphane Chapuisat, qui sortait clairement du lot et qui a réalisé une carrière exceptionnelle. Et quand je vois aujourd'hui Granit Xhaka et tout ce qu'il apporte à Sunderland, c'est la classe mondiale.