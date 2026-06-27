La Coupe du monde s'est déroulée pour la première fois aux États-Unis en 1994 et la Nati était de la partie – pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur cette époque et nous livrent leurs meilleures anecdotes. Aujourd'hui, Alain Sutter.

Christian Finkbeiner et Toto Marti

Alain Sutter a disputé 62 matches avec l’équipe de Suisse et inscrit cinq buts, dont l’inoubliable ouverture du score face à la Roumanie (4-1) lors de la Coupe du monde 1994. À 58 ans aujourd’hui, le Bernois demeure l’une des grandes figures de cette épopée américaine, dont il fut à la fois le héros et l’un des personnages les plus malheureux. Sa fracture du petit orteil gauche était alors devenue une véritable affaire nationale, au point que l’on parlait du «petit orteil de la nation». Blessé, il avait dû renoncer au huitième de finale perdu contre l’Espagne (0-3). Deux ans plus tard, à l’approche de l’Euro 1996 en Angleterre, le nouveau sélectionneur Artur Jorge l’avait écarté de la sélection, tout comme Adrian Knup.

Arrivé à Grasshopper en 1985 à seulement 17 ans en provenance de Bümpliz, Alain Sutter y a remporté deux titres de champion de Suisse et deux Coupes nationales. En 1993, il a rejoint Nuremberg. Un an plus tard, il signait au Bayern avant de poursuivre sa carrière à Fribourg dès l’été suivant. Il a finalement terminé son parcours de joueur aux États-Unis sous les couleurs du Dallas Burn. Après avoir raccroché les crampons, il a notamment travaillé comme consultant pour la télévision alémanique. En 2018, il est devenu directeur sportif du FC Saint-Gall, un poste qu’il occupe depuis un peu plus d’un an au Grasshopper Club Zurich.

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette photo de 1994?

Alain Sutter: Que je suis sur une Harley absolument géniale!

Quel moment de la Coupe du monde 1994 vous a particulièrement marqué ?

Le match contre la Roumanie. Une superbe performance d'équipe et où j’ai eu la chance de marquer le but du 1-0.

Avec qui partagiez-vous votre chambre?

J'avais une chambre pour moi tout seul.

Que faisiez-vous pendant votre temps libre?

La priorité était surtout de se reposer, car le tournoi était très intense.

Avec qui avez-vous échangé vos maillots après les matches?

Je ne m'en souviens plus.

Combien de primes avez-vous reçues?

Là aussi, je ne sais malheureusement pas.

Où êtes-vous parti en vacances après la Coupe du monde?

Au Tessin, dans un lieu magnifique.

Êtes-vous retourné aux États-Unis après la Coupe du monde 94?

Oui, très souvent même. J’ai mis un terme à ma carrière à Dallas, puis j’ai vécu quelques années à Miami.

Qui était votre meilleur pote en équipe nationale?

Thomas Bickel. Nous avons longtemps joué ensemble à GC.

Avec quels autres joueurs de l'époque êtes-vous encore en contact?

Avec Thomas Wyss, avec qui je travaille depuis quelques années.

La Coupe du monde a-t-elle été le point culminant de votre carrière ?

Oui, sans aucun doute. À notre époque, une qualification pour la Coupe du monde était quelque chose d’exceptionnel.

Jusqu'où ira la Suisse lors de cette Coupe du monde?

L'équipe nationale actuelle a beaucoup de qualités et la possibilité d'aller très loin. Elle passera la phase de groupes, puis, lors de la phase à élimination directe, tout dépendra des adversaires et de la forme du jour.

Qui sera champion du monde?

Pour moi, la France est le candidat le plus sérieux.