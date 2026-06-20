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Les souvenirs de Thomas Bickel
«Il nous a manqué de la détermination pour aller plus loin»

La Coupe du monde s'est déroulée pour la première fois aux États-Unis en 1994 et la Nati était de la partie pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur cette époque et nous livrent leurs anecdotes. Aujourd'hui, Thomas Bickel.
Publié: il y a 59 minutes
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Thomas Bickel, sans domicile fixe, assis sur un banc public à Zurich avant la Coupe du monde 1994.
Photo: foto-net / Kurt Schorrer
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Christian Finkbeiner

Thomas Bickel a disputé 52 matches avec la Nati (5 buts). Originaire de Berne, il a joué pour Bienne, le FC Zurich et GC, remportant à trois reprises la Coupe et le championnat avec les Sauterelles. En 1995, Thomas Bickel a rejoint le Vissel Kobe au Japon pour trois saisons. Après sa carrière, il s’est lancé dans la restauration. Depuis près de quinze ans, il occupe diverses fonctions au FC Zurich, où il est actuellement responsable du recrutement.

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette photo?
Thomas Bickel: La diversité des États-Unis. Et les sans-abri font aussi partie de cette société. J'ai toujours eu une conscience sociale et cette photo était un moyen de le montrer. Elle a été prise sur un banc à Zurich.

Quel moment de la Coupe du monde 1994 vous a particulièrement marqué?
Le mur rouge formé par les supporters suisses à Detroit. Mais toute la campagne de qualification avait été une expérience formidable et avait déclenché une immense euphorie. Nous avons ouvert la voie, des sponsors se sont engagés, la formation des jeunes joueurs a été relancée. Le peuple suisse pouvait enfin s’identifier à son équipe, avec des personnalités variées et qui incarnaient la Suisse. Et nous étions une équipe talentueuse.

Beaucoup disent que cette équipe aurait pu aller plus loin…
Oui, il nous a probablement manqué un peu de volonté et de détermination lors des huitièmes de finale contre l’Espagne (0-3). J'ai moi-même eu une grosse occasion alors que le score était de 0-0, que j'aurais dû concrétiser. On m'en a souvent reparlé... St si nous avions mené 1-0, les choses se seraient peut-être déroulées différemment.

Vous étiez parfois titulaire, parfois remplaçant...
Tout le monde veut jouer. Mais il faut accepter son rôle, personne ne doit avoir d’impact négatif sur la cohésion de l’équipe. Mais c'est vrai que j'étais trop bon pour le banc! L’équipe avait trouvé ses marques, je devais l'accepter. J’ai tout de même joué trois matches sur quatre.

Avec qui partagiez-vous votre chambre?
En général avec Alain Sutter. Nous étions très proches, nous avons vécu pas mal de choses ensemble au club et nous aimions parler ensemble.

Que faisiez-vous pendant votre temps libre?
Nous n’étions pas vraiment cantonnés à l'hôtel, mais nous n’avions pas beaucoup de liberté. Je pense que les responsables ne voulaient prendre aucun risque et ont un peu trop serré la vis. Il n’y avait pas, comme aujourd’hui, d’hôtel avec un grand parc ou un terrain de golf à proximité. Les hôtels étaient petits, il y avait une piscine et c'est tout. Nous étions là pour disputer un tournoi et c'est normal, on n'allait quand même pas se plaindre. Pendant mon temps libre, e lisais ou je regardais les autres matches à la télévision.

Êtes-vous retourné aux États-Unis depuis?
Je suis resté une semaine de plus à Miami après le tournoi et j’y suis retourné plusieurs fois par la suite. J’ai aussi participé à un entraînement avec l'équipe du Colorado. La taille et la diversité du pays sont fascinantes. New York, la Floride, la Californie, et entre les deux, il y a beaucoup de nature. En tant que destination touristique, les États-Unis sont incroyables. Et les gens sont très sympathiques, ouverts et accessibles, même si beaucoup disent que les Américains sont superficiels.

Comment allez-vous suivre cette Coupe du monde?
En tant que recruteur au FC Zurich, je regarde les matches d’un point de vue professionnel et je m’intéresse à l’évolution du football. Je préfère regarder les matches seul et concentré, mais parfois je ne les regarde pas jusqu’à la fin. Je suis bien sûr aussi l’équipe nationale. Et la façon dont Murat Yakin prépare l’équipe. Nous avons d'ailleurs joué plusieurs matches ensemble à GC.

Quel doit être l'objectif de la Nati?
Sortir du groupe, au minimum. Dans un bon jour, la Nati peut battre n’importe quelle autre équipe. Ce qui sera passionnant, c’est de voir si elle sera toujours aussi motivée et concentrée lors des quatrième et cinquième matches, si elle pourra encore se donner à 100%. Mais elle a les qualités pour s’imposer face à n’importe quel adversaire.

Qui sera champion du monde?
La France pourrait envoyer trois équipes à la Coupe du monde... Il peut y avoir des surprises, mais au final, je parie sur une équipe du top 5.

Quelle a été votre plus belle expérience en tant que footballeur?
J’ai vécu de très belles expériences, mais il y a bien sûr aussi eu des déceptions. En tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai beaucoup profité de mon passage de trois ans au Japon. Et la qualification pour la Coupe du monde a été très émouvante et m’a rendu fier.

Qui a été votre meilleur adversaire et votre meilleur coéquipier?
Pour ce qui est de l’adversaire, je passe mon tour. Le meilleur coéquipier a été Michael Laudrup au Japon. Il était au-dessus de la moyenne à tous les niveaux – y compris en tant qu’être humain. Et avec le ballon, il était incroyable, d'une créativité exceptionnelle.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
1:0
2
1
4
2
Suède
Suède
0:1
2
3
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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