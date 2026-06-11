La Coupe du monde s'est déroulée pour la première fois aux États-Unis en 1994 et la Nati était de la partie – pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur cette époque au moyen d'anecdotes inédites. Aujourd'hui, Christophe Ohrel.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Christophe Ohrel a remporté le titre de champion avec Servette (1994) et deux fois la Coupe avec Lausanne. Aujourd'hui âgé de 58 ans, il a disputé 56 matches internationaux avec la Nati. Il a signé en France après la Coupe du monde 94 et a joué une saison à Rennes et une autre à Saint-Étienne, avant de revenir en Suisse.

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous revoyez cette photo?

Que des bons souvenirs! Ce qui est drôle, c’est que je ne fais pas de cheval, mais grâce à cette photo, on dirait que j’en ai fait toute ma vie (rires). On devait choisir un sujet sur les Etats-Unis pour Blick. Et moi, le côté Buffalo Bill, les cowboys, ça me parlait bien. Le cheval était calme, heureusement, parce que je ne suis pas du tout un grand cavalier. La photo a été prise à Versoix, si je me souviens bien.

Quel moment de la Coupe du monde vous a particulièrement marqué?

Quand tu rentres dans le Silverdome à Detroit, ce stade fermé avec 70’000 spectateurs qui grondent… Tu ne t’entendais plus sur le terrain! Il faisait une énorme chaleur, avec un grand taux d’humidité. C’était un vrai sauna. La veille on s’était entraînés au stade, il y avait la climatisation, il faisait bon. Mais le lendemain, ça tapait bien! C’était très particulier, le premier match de Coupe du monde pour nous tous et pour la Suisse depuis 28 ans, en plus contre le pays-hôte. Aujourd’hui, c’est devenu normal de se qualifier pour un Euro ou une Coupe du monde, mais ça ne l’était pas pour nous. Aux Etats-Unis, tout est grand. C’est toujours particulier de s’y rendre, encore aujourd’hui. C’est un autre monde.

Avec qui partagiez-vous votre chambre?

On avait des chambres individuelles pendant la Coupe du monde. Sinon, j’étais souvent avec Marco Pascolo, puis plus tard avec Alexandre Comisetti. Sinon, avec Marc Hottiger ou Stéphane Chapuisat, quand l’un d’eux n’était pas là.

Y a-t-il une anecdote particulière au sujet de votre coéquipier en chambre?

Non, Marco est quelqu’un de très calme, bien plus que moi!

Qu’est-ce que vous faisiez pendant votre temps libre ?

Je jouais beaucoup aux cartes avec Stéphane et Marc.

Avec qui avez-vous échangé votre maillot durant la Coupe du monde?

J’ai les quatre maillots des adversaires, mais je ne me rappelle plus les joueurs. J’ai pu en garder un des miens et il a encore fait sensation dernièrement lorsqu’un des cousins de ma femme l’a porté à un événement. Il a pu dire que c’était le vrai de la Coupe du monde 94, c’était sympa.

Quel était le montant de la prime de Coupe du monde et qu’en avez-vous fait?

Le tournoi, c’était quelque chose comme 20’000 francs, avec l’impôt à la source. Je n’ai rien fait de spécial.

Qui était votre meilleur ami en équipe de Suisse et pourquoi ?

Stéphane et Marc. On regardera d’ailleurs le match de samedi contre le Qatar chez moi avec Stéphane.

Avec qui de l’équipe de Suisse êtes-vous encore en contact étroit aujourd’hui ?

Je dois dire que ces deux dernières années, j’ai beaucoup moins participé aux Suisse Legends. Les genoux péclotent un peu, surtout après un match, je ne peux plus marcher pendant trois jours! Il faut que j’y retourne, même si ce n’est pas pour jouer. Juste passer du temps avec les gars, refaire le monde, c’est toujours sympa.

Serez-vous à nouveau présent sur place pour cette Coupe du monde?

Non, mais devant la télévision, c’est sûr. J’essaie toujours d’organiser quelques chose pour les matches de la Nati, d’inviter des copains.

Jusqu’où ira la Suisse?

L’impératif, c’est les huitièmes, avec ce match potentiel contre le Portugal. Tout ce qu’il y aura au-dessus, c’est du bonus.

Qui sera champion du monde?

Le plus gros potentiel, c’est la France. Ils ont tellement de joueurs qu’ils peuvent faire la différence… Ils ont deux équipes qui peuvent aller jusqu’en finale.

Quel a été votre plus beau souvenir en tant que footballeur ?

Le premier, c’est la qualification à Zurich quand on a battu l’Estonie. Sinon, le match contre la Roumanie, c’était pour notre génération le match le plus abouti, face à une grande équipe. D’ailleurs, avec les anciens de 1994, on a revu le match il y a six ou sept ans à Soleure. Je ne l’avais jamais revu en entier, et je dois dire qu’on était vraiment pas mal! Sur ce match, il y avait tout : de la technique, du pressing, de la qualité. Trente ans plus tard, les gens ne parlent pratiquement que de ce match. On a marqué une génération de gens en Suisse.

Le meilleur footballeur suisse de l’histoire?

Pour moi, c’est Chappi. Et si tu le vois jouer encore aujourd’hui à son âge, tu sais pourquoi! C’est le premier qui s’est imposé à l’étranger, dans un des meilleurs clubs d’Allemagne qui plus est. Il y a aussi eu Alain Sutter et Ciriaco Sforza, aujourd’hui Granit Xhaka. Mais c’est Stéphane qui a ouvert les portes à tout le monde. C’est le pionnier.

Votre meilleur adversaire et coéquipier?

Le meilleur avec qui j'ai joué, c’est Chappi. Et comme adversaire, j’ai eu la chance de jouer contre Zinedine Zidane quand il était jeune à Bordeaux et il était déjà très fort. En France, j’ai pu jouer contre à peu près toute leur équipe de 98. Marcel Desailly, Christophe Dugarry… Mais le plus fort, c’était Zidane.