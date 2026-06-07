«Du temps libre? Nous étions casernés à l'hôtel!»

La Coupe du monde a eu lieu pour la première fois aux Etats-Unis en 1994 et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur leur parcours et livrent des anecdotes plus ou moins secrètes. Aujourd'hui, Adrian Knup.

Toto Marti et Christian Finkbeiner

Adrian Knup a porté le maillot de l’équipe de Suisse entre 1989 et 1996, inscrivant 26 buts en 48 sélections. Son nom reste notamment associé à la victoire 4-1 contre la Roumanie lors de la Coupe du monde 1994, à Détroit, où il avait signé un doublé lors du deuxième match de groupe. Au cours de sa carrière, le Bâlois de 57 ans a évolué au FC Bâle, à Aarau et à Lucerne avant de rejoindre la Bundesliga en 1992 sous les couleurs du VfB Stuttgart. Il a ensuite porté le maillot du Karlsruher SC, puis effectué un bref passage à Galatasaray avant de terminer sa carrière au FC Bâle. Après avoir raccroché les crampons, il a notamment occupé le poste de manager de l’équipe de Suisse lors de l’Euro 2008, puis celui de Chief Sports Officer de la Swiss Football League entre 2017 et 2023. Il travaille aujourd’hui comme coordinateur du sport et de la prévention au sein d’une clinique bâloise.

Blick: Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous revoyez cette photo en tant que courtier à Wall Street?

Adrian Knup: J'étais encore jeune et en forme (rires).

Quel moment de la Coupe du monde vous a particulièrement marqué?

Le coup de sifflet final après le 4-1 contre la Roumanie. Et le match de la qualification contre l'Estonie (4-0) en novembre 1993 dans un Hardturm plein à craquer.

Comment avez-vous passé votre temps libre pendant la Coupe du monde?

Temps libre? Nous étions casernés à l'hôtel.

Avec qui avez-vous échangé vos maillots?

Je ne m'en souviens plus.

Combien de primes avez-vous reçues pour la Coupe du monde et qu'en avez-vous fait?

Je crois que c'était environ 35'000 à 40'000 francs, mais je ne suis plus tout à fait sûr. J'ai probablement acheté des actions.

Où êtes-vous allé en vacances après la Coupe du monde?

Je ne sais plus...

Êtes-vous retourné aux États-Unis depuis la Coupe du monde 1994?

Oui, plusieurs fois. La dernière fois en 2017 à Miami.

Qui était votre meilleur copain en équipe nationale?

Dominique Herr, nous nous connaissons depuis nos années en juniors au FC Bâle, et les Bâlois n'étaient pas nombreux en équipe nationale à mon époque.

Avec qui avez-vous partagé votre chambre?

Avec Dominique.

Y a-t-il une anecdote particulière ou une manie qu'il avait?

Il y en a une, mais il est encore trop tôt pour vous la raconter (rires).

Avec qui êtes-vous encore en contact aujourd'hui ?

Toujours avec Dominique, même si ce n'est pas au quotidien. Et lors des matches avec les anciens, les Suisse Legends, je retrouve toujours avec plaisir d'anciens collègues.

La Coupe du monde 1994 a-t-elle été le point le plus fort de votre carrière?

Avec l'équipe nationale, en tout cas. Mais je dirais surtout le parcours en qualifications.

Jusqu'où ira la Suisse lors de cette Coupe du monde?

Si elle passe le cap des huitièmes de finale contre le Portugal...

Qui sera champion du monde?

Si je dois me prononcer sur une équipe, je dirais la France.