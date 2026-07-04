C'est officiel: la Suisse affrontera la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Cafeteros ont éliminé les Black Stars (1-0) en seizièmes.

La Colombie rejoint la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde

La Colombie rejoint la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde

ATS Agence télégraphique suisse

La Colombie a pris rendez-vous avec la Suisse. Les Cafeteros ont vaincu un Ghana inoffensif 1-0 en 16es de finale du Mondial vendredi à Kansas City grâce à un but de Jhon Arias à la 14e.

A l'image des Helvètes la veille, l'équipe de Nestor Lorenzo a maîtrisé son adversaire pour se hisser en huitièmes de finale et affronter les hommes de Murat Yakin. Elle tentera de se qualifier pour la deuxième fois pour les quarts après l'édition 2014, où elle avait subi la loi du Brésil (2-1).