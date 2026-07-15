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Les Bernois frappent fort
YB rapatrie un international vaudois

Isaac Schmidt est tout proche de revenir en Suisse! Le latéral vaudois aurait signé avec YB, selon un spécialiste du mercato.
Publié: 15.07.2026 à il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
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Isaac Schmidt a passé la saison dernière au Werder Brême.
Photo: keystone-sda.ch
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Florian Raz

Young Boys est sur le point de s'attacher les services d'Isaac Schmidt (26 ans). L'information est révélée par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Sous contrat avec Leeds United, promu en Premier League, le latéral vaudois sort d'un prêt au Werder Brême, en Bundesliga.

À Saint-Gall, Isaac Schmidt s'était imposé comme l'un des latéraux suisses les plus prometteurs. À l'été 2024, il avait franchi un cap en rejoignant Leeds. Mais l'aventure anglaise ne s'est jamais réellement lancée: il n'est pas parvenu à s'imposer et cherche désormais un club capable de relancer sa carrière.

Il avait des touches avec le FC Bâle

Ces dernières semaines, son nom avait également circulé du côté du FC Bâle. Mais les Rhénans ont finalement trouvé le successeur de Dominik Schmid, parti au RB Salzbourg, en recrutant le Français Coleen Louis.

La destination d'Isaac Schmidt semble donc se dessiner du côté de Berne. Après Cédric Zesiger, il deviendrait le deuxième international suisse à revenir au pays sous les couleurs des Young Boys cet été. Un choix qui pourrait aussi lui permettre de retrouver de la visibilité en vue d'une future convocation avec l'équipe de Suisse, grâce à un temps de jeu plus conséquent.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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