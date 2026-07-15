YB rapatrie un international vaudois

Isaac Schmidt est tout proche de revenir en Suisse! Le latéral vaudois aurait signé avec YB, selon un spécialiste du mercato.

Florian Raz

Young Boys est sur le point de s'attacher les services d'Isaac Schmidt (26 ans). L'information est révélée par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Sous contrat avec Leeds United, promu en Premier League, le latéral vaudois sort d'un prêt au Werder Brême, en Bundesliga.

À Saint-Gall, Isaac Schmidt s'était imposé comme l'un des latéraux suisses les plus prometteurs. À l'été 2024, il avait franchi un cap en rejoignant Leeds. Mais l'aventure anglaise ne s'est jamais réellement lancée: il n'est pas parvenu à s'imposer et cherche désormais un club capable de relancer sa carrière.

Il avait des touches avec le FC Bâle

Ces dernières semaines, son nom avait également circulé du côté du FC Bâle. Mais les Rhénans ont finalement trouvé le successeur de Dominik Schmid, parti au RB Salzbourg, en recrutant le Français Coleen Louis.

La destination d'Isaac Schmidt semble donc se dessiner du côté de Berne. Après Cédric Zesiger, il deviendrait le deuxième international suisse à revenir au pays sous les couleurs des Young Boys cet été. Un choix qui pourrait aussi lui permettre de retrouver de la visibilité en vue d'une future convocation avec l'équipe de Suisse, grâce à un temps de jeu plus conséquent.