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L'émotion de Lautaro Martinez
«Depuis enfant, j'ai toujours rêvé de mettre ce but»

Lautaro Martinez a envoyé l'Argentine en finale de la Coupe du monde grâce à son but décisif à la 90+2e minute contre l'Angleterre mercredi à Atlanta. «J'en ai rêvé», a confié l'attaquant, en pleurs, en se rappelant des sacrifices de son père.
Publié: 00:33 heures
|
Dernière mise à jour: 00:41 heures
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Lautaro Martinez vient de marquer le but le plus important de sa vie.
Photo: imago/Bildbyran
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AFP Agence France-Presse

Lautaro Martinez, auteur du but de la qualification de l'Argentine dans le temps additionnel, n'a pas pu contenir son émotion en confiant avoir «rêvé» de marquer contre l'Angleterre en demi-finale du Mondial 2026 (2-1) mercredi.

«J'en ai rêvé. J'ai dit à Alexis (Mac Allister) que j'allais marquer», a déclaré l'attaquant entré en à la 81e et buteur à la 90+2e minute.«Sur le banc, j'ai dit à Facundo Medina que j'allais entrer et marquer», a-t-il assuré.

Après seulement onze minutes sur le terrain, l'attaquant de l'Inter a repris de la tête un centre parfait de Lionel Messi pour marquer le deuxième but argentin et renverser les Three Lions à Atlanta.

«Depuis que mon père m'a acheté ma première paire de crampons, j'ai toujours rêvé de mettre ce but», s'est souvenu Lautaro Martinez en pleurs.

«Cette équipe continue de montrer de quel bois elle est faite», a-t-il ajouté, après avoir analysé l'avantage que l'Angleterre avait donné à l'Albiceleste en se retranchant dans son camp après avoir ouvert le score par Anthony Gordon.

«Ils se sont fatigués. Ils ont pressé pendant soixante minutes et ils ont arrêté quand ils ont marqué», a estimé Lautaro Martinez. «Ils ont reculé et ça nous a donné de la tranquillité pour avoir le ballon, le terrain s'est agrandi.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
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