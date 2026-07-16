«Depuis enfant, j'ai toujours rêvé de mettre ce but»

Lautaro Martinez a envoyé l'Argentine en finale de la Coupe du monde grâce à son but décisif à la 90+2e minute contre l'Angleterre mercredi à Atlanta. «J'en ai rêvé», a confié l'attaquant, en pleurs, en se rappelant des sacrifices de son père.

AFP Agence France-Presse

Lautaro Martinez, auteur du but de la qualification de l'Argentine dans le temps additionnel, n'a pas pu contenir son émotion en confiant avoir «rêvé» de marquer contre l'Angleterre en demi-finale du Mondial 2026 (2-1) mercredi.

«J'en ai rêvé. J'ai dit à Alexis (Mac Allister) que j'allais marquer», a déclaré l'attaquant entré en à la 81e et buteur à la 90+2e minute.«Sur le banc, j'ai dit à Facundo Medina que j'allais entrer et marquer», a-t-il assuré.

Après seulement onze minutes sur le terrain, l'attaquant de l'Inter a repris de la tête un centre parfait de Lionel Messi pour marquer le deuxième but argentin et renverser les Three Lions à Atlanta.

«Depuis que mon père m'a acheté ma première paire de crampons, j'ai toujours rêvé de mettre ce but», s'est souvenu Lautaro Martinez en pleurs.

«Cette équipe continue de montrer de quel bois elle est faite», a-t-il ajouté, après avoir analysé l'avantage que l'Angleterre avait donné à l'Albiceleste en se retranchant dans son camp après avoir ouvert le score par Anthony Gordon.

«Ils se sont fatigués. Ils ont pressé pendant soixante minutes et ils ont arrêté quand ils ont marqué», a estimé Lautaro Martinez. «Ils ont reculé et ça nous a donné de la tranquillité pour avoir le ballon, le terrain s'est agrandi.»