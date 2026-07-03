Au sortir d'un seizième de finale complètement fou face au Sénégal, Rudi Garcia a lâché une petite phrase qui, en quelques heures, a fait le tour du monde. Et depuis, le sélectionneur de la Belgique passe son temps à éteindre le feu.

Reprenons. Menée 2-0 à cinq minutes de la fin, la Belgique était quasi éliminée. Le Sénégal tenait sa qualification, les Diables Rouges rentraient à la maison. Et puis Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e) ont renversé la table dans le money time, avant que la Belgique n'arrache son billet en toute fin de prolongation.

Un des matches les plus dingues de cette Coupe du monde. Sauf qu'au lieu de savourer, Garcia s'est pris les pieds dans le tapis au micro d'après-match.

La phrase qui fâche

«Nous connaissons ces équipes-là. Elles perdent leur structure tactique vers la fin du match.» Voilà ce qu'a lâché le technicien français. «Ces équipes-là.» Trois mots, et l'interprétation est immédiate: Rudi Garcia parlerait des sélections africaines, incapables de tenir sur la durée. Le genre de raccourci qui ne passe pas, mais alors pas du tout.

Les réseaux s'enflamment, la presse sénégalaise monte au créneau, et le voilà catalogué en «arrogant» et même faisant preuve de racisme envers un continent tout entier. Pour un sélectionneur qui vient de sauver son tournoi, le contraste est saisissant.

Le rétropédalage

Vingt-quatre heures plus tard, changement de ton. Interrogé par un journaliste sénégalais en conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges botte en touche:

«Pour revenir sur ma déclaration d'après-match et couper court à toute ambiguïté: en parlant de 'ces équipes-là', je sous-entendais les équipes qui n'ont pas l'habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe du monde.» Et l'ancien coach de Lille de poursuivre: «En aucun cas, elle ne visait les équipes africaines et aurait pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression»

Rudi Garcia a même été taclé par un site analytiques mettant en avant le fois où ses équipes ont été battues après avoir mené 2-0. Il en a même parlé: «Moi-même alors entraineur moins expérimenté, j'ai payé pour apprendre qu'arrêter de jouer pour défendre à tout prix un résultat est contre-productif. C'est à cela que je pensais en disant que ces équipes-là peuvent perdre leur structure tactique dans ces moments-là».

Traduction: sa remarque «ne visait pas les équipes africaines», mais bien toutes les sélections qui manquent d'expérience à ce niveau. Un moyen comme un autre de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Prochaine étape pour la Belgique : les huitièmes de finale face aux États-Unis. Avec, cette fois, l'obligation de faire parler le terrain plutôt que les micros.