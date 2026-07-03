DE
FR

Le sélectionneur belge se défend
Rudi Garcia rattrapé par sa «sortie» sur les équipes africaines

Au sortir d'un seizième de finale complètement fou face au Sénégal, Rudi Garcia a lâché une petite phrase qui, en quelques heures, a fait le tour du monde. Et depuis, le sélectionneur de la Belgique passe son temps à éteindre le feu.
Publié: 05:52 heures
1/2
Rudi Garcia a eu un coup de chaud après la victoire belge.
Photo: ISI Photos via Getty Images

Reprenons. Menée 2-0 à cinq minutes de la fin, la Belgique était quasi éliminée. Le Sénégal tenait sa qualification, les Diables Rouges rentraient à la maison. Et puis Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e) ont renversé la table dans le money time, avant que la Belgique n'arrache son billet en toute fin de prolongation.

Un des matches les plus dingues de cette Coupe du monde. Sauf qu'au lieu de savourer, Garcia s'est pris les pieds dans le tapis au micro d'après-match.

La phrase qui fâche

«Nous connaissons ces équipes-là. Elles perdent leur structure tactique vers la fin du match.» Voilà ce qu'a lâché le technicien français. «Ces équipes-là.» Trois mots, et l'interprétation est immédiate: Rudi Garcia parlerait des sélections africaines, incapables de tenir sur la durée. Le genre de raccourci qui ne passe pas, mais alors pas du tout.

Les réseaux s'enflamment, la presse sénégalaise monte au créneau, et le voilà catalogué en «arrogant» et même faisant preuve de racisme envers un continent tout entier. Pour un sélectionneur qui vient de sauver son tournoi, le contraste est saisissant.

Le rétropédalage

Vingt-quatre heures plus tard, changement de ton. Interrogé par un journaliste sénégalais en conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges botte en touche:

«Pour revenir sur ma déclaration d'après-match et couper court à toute ambiguïté: en parlant de 'ces équipes-là', je sous-entendais les équipes qui n'ont pas l'habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe du monde.» Et l'ancien coach de Lille de poursuivre: «En aucun cas, elle ne visait les équipes africaines et aurait pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression»

Rudi Garcia a même été taclé par un site analytiques mettant en avant le fois où ses équipes ont été battues après avoir mené 2-0. Il en a même parlé: «Moi-même alors entraineur moins expérimenté, j'ai payé pour apprendre qu'arrêter de jouer pour défendre à tout prix un résultat est contre-productif. C'est à cela que je pensais en disant que ces équipes-là peuvent perdre leur structure tactique dans ces moments-là».

Traduction: sa remarque «ne visait pas les équipes africaines», mais bien toutes les sélections qui manquent d'expérience à ce niveau. Un moyen comme un autre de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Prochaine étape pour la Belgique : les huitièmes de finale face aux États-Unis. Avec, cette fois, l'obligation de faire parler le terrain plutôt que les micros.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Belgique
Belgique
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Belgique
      Belgique
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026