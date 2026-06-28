L'équipe de Suisse connaît son adversaire en 16es de finale!

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Voilà des retrouvailles que personne n'avait vraiment anticipées. Au terme du match nul totalement fou entre l'Algérie et l'Autriche, les Fennecs se qualifient pour les 16es de finale parmi les huit meilleurs troisièmes, tandis que l'Iran est éliminé. Résultat: la Suisse affrontera l'Algérie de Vladimir Petkovic vendredi à Vancouver.

Le nom du sélectionneur algérien parle forcément aux supporters helvétiques. Le technicien bosnien a dirigé la Nati durant sept ans, de 2014 à 2021, la menant à l'Euro 2016, aux 8es de finale du Mondial 2018, puis jusqu'en quarts de l'Euro 2021, exploit obtenu après avoir sorti la France aux tirs au but. Le voilà aujourd'hui sur le banc des Verts, en travers de la route de son ancienne équipe.

Sur le plan comptable, l'Algérie a terminé 3e du groupe J avec 3 points (défaite 3-0 contre l'Argentine, victoire 2-1 sur la Jordanie). Le nul 3-3 face à l'Autriche lui suffit: les Autrichiens prennent la 2e place, les Algériens sont repêchés. Petkovic avait pourtant martelé avant le match que son équipe «ne jouerait pas pour le match nul», 44 ans après le fameux match de la honte de 1982, où l'Algérie avait déjà croisé l'Autriche.

Pour la Suisse, première du groupe B et invaincue (4-1 contre la Bosnie, 2-1 face au Canada), le 16e de finale se jouera vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse) à Vancouver, où se tiendrait aussi un éventuel huitième de finale. En cas de qualification, la Nati y défierait le vainqueur du groupe K, la Colombie ou le Portugal de Cristiano Ronaldo.