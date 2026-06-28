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Le résultat qui change tout
L'équipe de Suisse connaît son adversaire en 16es de finale!

Le match nul entre l'Algérie et l'Autriche (3-3) qualifie les Fennecs comme meilleurs troisièmes et élimine l'Iran. La Suisse retrouvera donc Vladimir Petkovic vendredi à Vancouver.
Publié: il y a 27 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Voilà des retrouvailles que personne n'avait vraiment anticipées. Au terme du match nul totalement fou entre l'Algérie et l'Autriche, les Fennecs se qualifient pour les 16es de finale parmi les huit meilleurs troisièmes, tandis que l'Iran est éliminé. Résultat: la Suisse affrontera l'Algérie de Vladimir Petkovic vendredi à Vancouver.

Le nom du sélectionneur algérien parle forcément aux supporters helvétiques. Le technicien bosnien a dirigé la Nati durant sept ans, de 2014 à 2021, la menant à l'Euro 2016, aux 8es de finale du Mondial 2018, puis jusqu'en quarts de l'Euro 2021, exploit obtenu après avoir sorti la France aux tirs au but. Le voilà aujourd'hui sur le banc des Verts, en travers de la route de son ancienne équipe.

Sur le plan comptable, l'Algérie a terminé 3e du groupe J avec 3 points (défaite 3-0 contre l'Argentine, victoire 2-1 sur la Jordanie). Le nul 3-3 face à l'Autriche lui suffit: les Autrichiens prennent la 2e place, les Algériens sont repêchés. Petkovic avait pourtant martelé avant le match que son équipe «ne jouerait pas pour le match nul», 44 ans après le fameux match de la honte de 1982, où l'Algérie avait déjà croisé l'Autriche.

Pour la Suisse, première du groupe B et invaincue (4-1 contre la Bosnie, 2-1 face au Canada), le 16e de finale se jouera vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse) à Vancouver, où se tiendrait aussi un éventuel huitième de finale. En cas de qualification, la Nati y défierait le vainqueur du groupe K, la Colombie ou le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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